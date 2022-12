Con la llegada del invierno no solo nos vemos en la necesidad de sacar los abrigos y prender la calefacción, sino también en desempolvar las pantuflas para mantener caliente nuestros pies. Si el calzado que tienes debajo de la cama huele mal, no te preocupes. Desde MAG traemos la solución para que te olvides de ese problema y lo uses con total normalidad.

Es totalmente normal que las pantuflas desprendan algún mal olor por los años o por la frecuencia que le das. Ahora bien, si el calzado es nuevo y percibes este inconveniente, dale un poco de respiro a tus pies de vez en cuando.

De no ser el caso, no te preocupes porque es normal. Solo es cuestión de emplear los trucos que mencionaremos en las siguientes líneas y asunto resuelto.

Cómo eliminar el mal olor de las pantuflas

A continuación te mostramos los ingredientes que necesitarás para acabar con el mal olor de las pantuflas

Bicarbonato de sodio

Es un elemento muy usado para la limpieza del hogar y muy eficaz para quitar el mal olor de las pantuflas, puesto que absorbe la humedad del interior del calzado y los olores que contienen.

El procedimiento es muy sencillo: pon bicarbonato dentro de las pantuflas y séllalo en una bolsa. ¿Qué más sigue? déjalo toda la noche. Al día siguiente retira el bicarbonato con un cepillo.

Vinagre blanco

Si no cuentas con bicarbonato de sodio puedes utilizar vinagre blanco, que tiene grandes resultados. Solo debes mojar un paño seco en vinagre y luego frotar en el calzado. Así de sencillo. Te aseguramos que el mal olor desaparecerá como por arte de magia y sin recurrir a costosos productos.

Té negro

Si quieres emplear otro método, te recomendamos el té negro. Para este truco, pon en remojo unas cuantas bolsitas de té en una olla con agua hirviendo, después sácalas y déjalas reposar. Acto seguido, colócalas dentro de las pantuflas y déjala todo un día de preferencia. Si gustas, puedes agregar unas gotas de tu aceite esencial favorito o cáscaras de cítricos dentro del zapatilla.

