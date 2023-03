No hay un mejor acompañante para los sándwiches que la mayonesa, esa mezcla batida a partir de jugo de limón, huevos, vinagre y especias. Se puede comprar en el supermercado más cercano como prepararlo en el hogar. Ahora bien, ¿qué pensarías si te decimos que puedes eliminar los rayones de los muebles de madera con este ingrediente?

No, no se trata de alguna broma. La mayonesa tiene grandes propiedades que no solo pueden ser aprovechadas para el cuidado de la piel, sino también en tareas del hogar que ni te imaginabas.

De seguro has escuchado que es ideal para quitar el chicle de los zapatos, un acondicionador natural para el cabello o un producto mágico para quitar las etiquetas con facilidad.

Todo lo mencionado es cierto, pero también es eficaz para eliminar los rasguños de los muebles de madera. Esto se debe a su alto contenido de aceite por los ingredientes mezclados.

Trucos para eliminar rayones de los muebles de madera

Si eres de las personas que no tiene cuidado a la hora de la limpieza o hay niños en casa, probablemente tus muebles de madera presente rayones. Lo primero es respirar profundo porque para todo hay solución.

Si la madera está agrietada lo ideal es untar un poco de mayonesa durante dos o tres días. También puedes dejar reposar de un día para otro. Las fibras de la madera se hincharán y el rayón desaparecerá. Eso sí, no olvides retirar el exceso.

Este mismo procedimiento aplica para reparar rasguños en pisos de madera. La textura aceitosa del producto creará una película grasosa en las pequeñas grietas de los pisos, que tomarán el color del suelo, enmascarando o “maquillando” — por llamarlo así— el imperfecto.

Para este truco casero, lo primero será frotar un jabón a base de aceite en la superficie para arrasar con toda la suciedad. Después, cubre la raya con mayonesa y déjalo reposar durante la noche. Al día siguiente, retíralo con un trapo húmedo y verás cómo tu piso lucirá impecable.

Síguenos en nuestras redes sociales: