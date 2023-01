¿Qué hacer para no ir al baño en la noche? Es una pregunta que quizás te has hecho alguna vez. Y no es para menos, porque a todos nos resulta incómodo la necesidad de acudir a este ambiente de la casa cuando estamos descansando. Frente a esto, desde Mag te brindamos los mejores trucos o consejos para no salir de la cama de manera muy seguida.

Dormir bien tiene un sinfín de beneficios para tu salud. Contribuye, por ejemplo, a pensar con más claridad y mejorar el rendimiento. “La realidad es que cuando observamos a alguien que ha descansado bien, esa persona está operando a un nivel distinto que quienes intentan seguir con una o dos horas de sueño por noche”, cuenta el doctor Merrill Mitler, experto en sueño de los Institutos Nacionales de Salud (NIH).

Ahora bien, orinar una vez durante la noche no suele ser un problema. Pero, hacerlo varias veces cambia la situación, ya que altera la calidad de sueño. Según un estudio de la Universidad de Stanford (Estados Unidos), el sueño interrumpido afecta la capacidad de formar recuerdos.

Cómo evitar ir al baño en la noche

Sin embargo, si tomas las siguientes medidas, puedes reducir las ganas constantes de miccionar.

No beber demasiado líquido

Beber mucho en el día aumenta tus visitas al baño durante tu descanso nocturno. Por eso mismo, los expertos recomiendan tomar líquido con bastante prudencia. No obstante, ¿qué cantidad de agua necesitas? Lo mejor es ingerir de cinco a ocho vasos diarios.

Cambia la dieta

Si quieres miccionar con menos frecuencia, necesitas seguir una dieta rica en vegetales y con un bajo contenido en carnes rojas, sal y azúcar. Asegúrate de comer cereales integrales y realizar deporte. De acuerdo a la organización norteamericana AARP, que atiende las necesidades e intereses de las personas mayores, una investigación comprobó que el consumo de café aumenta las escapadas al baño.

Recurre al médico

Aunque no lo creas, hacer pis repetidas veces en una semana puede representar un peligro para tu salud. Ante esto, acude a tu doctor para encontrar la mejor solución. “Algunas personas consideran que realmente deteriora su calidad de vida. Si te impide hacer lo que deseas, deberías recibir tratamiento”, sostiene Karyn Eilber, uróloga certificada del Cedars-Sinai Medical Center (Los Ángeles).

