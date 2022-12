Como se sabe, el cuero es el material por excelencia para la elección de ropa, zapatos y accesorios. Se adapta a la mayoría de estilos gracias a su amplia gama de colores y además es sinónimo de durabilidad y confort en climas inclementes. Es por ese motivo que en la siguiente nota hablaremos de un objeto olvidado en cuestión a su limpieza: la correa de cuero de un reloj convencional.

De seguro pensarás que es fácil su procedimiento y no amerita mayor explicación sobre los productos que se utilizarán para la limpieza y no te equivocas. Es bien sencillo dejarlo como nuevo, pero se debe seguir algunos consejos para que no te veas en la necesidad de renovar la correa.

Antes de mencionar los pasos a seguir es recomendable retirar la correa. Esto ayuda a proteger la caja del reloj y el dial. Tras dejar en claro ese punto, procedemos a explicar la forma correcta de limpiar la correa de cuero.

Cómo limpiar la correa de cuero de un reloj

Tras retirar la correa de cuero, lo siguiente será limpiarlo con un paño seco para retirar los restos de polvo. Ahora bien, utiliza un paño suave para eliminar con mucho cuidado la suciedad que se haya acumulado en la correa y, además, evitarás rayar la superficie del cuero.

Acto seguido, emplea un jabón suave de pH neutro para lavarlo. ¿Qué pasa si tengo jabones duros? Esto es una mala idea porque pueden resecar el cuero. Aplícalo con un paño para joyas o microfibras ligeramente humedecido.

¿Qué sigue? Debes frotar con suavidad tanto el interior como el exterior de la correa. Con ayuda de otro paño, dale una última pasada para retirar los restos de jabón y humedad que pueda haber.

Las últimas recomendaciones es evitar dejarlo secar directamente a la luz o cerca de radiadores. Finalmente, aplica un par de gotas de acondicionado de cuero para que le dé un brillo especial. Eso sí, para esto la correa debe estar seco por completo o no verás resultados.

