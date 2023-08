Los casos son accesorios indispensables para los motociclistas, principalmente porque brinda seguridad en caso de accidentes. Debido a su uso continuo es inevitable que se ensucie por dentro y por fuera. ¿Cómo limpiar estos casos en simples pasos? Aquí te compartimos los principales tips que recomiendan los expertos.

Un accesorio obligatorio para las personas que tienen motocicletas y bicicletas es el casco. No solo permite que viajen seguros, sino que actúa como una barrera mecánica entre el objeto y el cráneo, además de proteger los ojos.

Debido a que son livianos, no deben sufrir golpes porque irremediablemente deberán ser reemplazados. También es importante proteger la pantalla para tener una buena visibilidad al momento de conducir tus vehículos.

¿Cómo limpiar un casco de motocicleta por dentro y por fuera?

Las medidas preventivas son importantes para que nuestro casco no sufra daños en el día a día. Por ese motivo, es recomendable que en un primer momento lo coloques en una funda y evitar que se caiga, según los tips de Motocard.

La pantalla del caso no está hecha de cristal, por lo que no se recomiendan productos ‘limpiacristales’. Por el contrario, debes colocar sobre un paño de microfibra agua caliente (no más de 30°) y jabón neutro. Lo que sigue después es frotar suavemente. Si tienes un limpiador específico, aplica simplemente sobre la superficie y deja actuar por unos minutos. En casos más complicados, desmonta la pantalla para limpiar a profundidad y retirar la suciedad.

Para limpiar el interior de los casos, sobre todo la parte de los acolchados, debes lavarlo cada cierto tiempo. De esta manera, desinfectarás la superficie y neutralizarás los olores. ¿Cómo limpiarlo? Si no cuentas con un producto de limpieza para casco de motocicletas, recurre al agua y el jabón neutro. Solo asegúrate de que se sequen en un lugar fresco. Es importante que no frotes esta zona para evitar que se estropee.

¿Este truco casero te pareció interesante y aprendiste un poco más sobre la limpieza y el cuidado de tu hogar sin invertir mucho dinero? Como este ‘hack’, hay otro tipo de utilitarios que serán de tu agrado. Te invitamos a conocerlos y ponerlos en práctica. Para ello, solo tienes que entrar en el siguiente enlace para más trucos caseros en Mag, y listo. ¿Te animas?