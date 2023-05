Si eres un asiduo a la cocina y sueles preparar el almuerzo a tu familia, entonces te habrás dado con el depósito de basura siempre lleno; esto es normal. Sin embargo, no muchas personas se detienen en la limpieza del tacho de deshechos, ¿Cómo mantener este cubo limpio y sin olores? En MAG atendimos a este problema y tenemos ‘las claves’ para librarte de aromas desagradables.

Tener un tacho de basura o cubo de desechos en la cocina es común, no obstante, el darle una limpieza periódica no lo es tanto. En ocasiones, los restos orgánicos se mezclan con los plásticos y desprenden olores fétidos difíciles de contrarrestar pese a usar la tapa de cierre. Aunque lo preferible es usar bolsas destinadas para basura reciclada y otra para lo orgánica, esta no es un práctica común.

¿Cómo dejar un cubo de basura limpio y sin olores?

Lo dicho, los aromas a podrido o de comida fermentada fácilmente puede provenir de tu tacho de basura común. Te pedimos te armes de valor por unos minutos para la tarea; no llevará mucho tiempo. Esta vez, no haremos uso de productos químicos, sino de algunos utensilios básicos de toda cocina.

Ponte guantes largos de gomas ; no querrás que los líquidos acentuados de las frutas y preparados alcancen tu ropa o piel.

. Puedes adherir lejía a la fórmula; aunque solo unas gotas (este producto no es apto para cubos metálicos) Hecha la tarea, vamos a secar bien el cubo. No olvides que la humedad favorece el crecimiento bacteriano y de gérmenes.

Los desechos orgánicos pueden tardar de 2 a más días en empezar a descomponerse, sin embargo, los olores fétidos se sienten desde antes (Foto: @Freepick)