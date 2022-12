Como anfitrión, pones la mesa, sacas la mejor pieza de tela, el juego de cristalería que recientemente compraste, las servilletas están dobladas y verificas que a ningún invitado le falte cubiertos. Y justo en el momento del brindis o a mitad de la cena navideña, se mancha tu mantel favorito y no te queda de otra que disimular y decir que no pasó nada; sin embargo, sabes que quizás no salga y te veas en la necesidad de adquirir otra.

MIRA TAMBIÉN | Cómo hacer lazos caseros para tus regalos de Navidad

Por suerte hay maneras de quitar las manchas del mantel de forma sencilla y con ingredientes básicos del hogar. ¿Estos trucos aplican si cayó un poco de cera de velas o de vino? por supuesto que sí y desde MAG estamos seguros que saldrán en cuestión de minutos.

Trucos para quitar las manchas del mantel

Como se sabe, las manchas de vino tono son algo común en cualquier celebración. Eso sí, debes aplicarlo de inmediato o no verás resultados. Empapa el vino con papel absorbente y echa un poco de sal sobre el mantel. Lo único que no debes hacer es frotar la mancha.

En el caso de que no haya tenido éxito el truco mencionado, también puedes optar por utilizar percarbonato de sodio y agua cuando la mancha esté completamente seca. Frota suavemente y déjalo actuar durante 30 minutos.

Ahora bien, si se trata de salsas preparadas o aceites, lo ideal será aplicar polvo de talco y dejarlo actuar 24 horas, y cepillar antes de lavar. Si la mancha ya está seca, utiliza una mezcla de agua y amoniaco. Frota suavemente antes de meter a la lavadora.

En tanto, si la mancha es de alguna salsa de tomate, aplica un poco de bicarbonato de sodio y agua oxigenada. ¿Cuánto tiempo debo dejarlo que actúa? de preferencia unos 30 minutos antes de meterlo a la lavadora. Este truco también sirve para manchas de café y chocolate.

Por último, si cayó un poco de cera de vela en tu mantel favorito no pienses que es el fin del mundo, puesto que para todo hay solución. Tan solo debes utilizar un poco de alcohol o laca para que se despegue, y luego lavarlo. Otro método es meter el mantel en la nevera para que se congele y de esa forma sea más sencillo retirarlo.

Síguenos en nuestras redes sociales: