Quienes dispongan de una cafetera italiana en casa y preparen el café de forma regular con ella, seguramente tengan pocas dudas sobre cómo emplearla por lo fácil que resulta hacerla funcionar. Es una de sus principales ventajas. No queda tan claro, sin embargo, cuál es el mejor modo de lavarla o de recuperar su brillo. Hoy en Mag te damos unos trucos caseros para lograrlo.

Si quieres recuperar el brillo de tu cafetera italiana que ha perdido tras su uso y no se deteriore demasiado pronto, existe una forma simple, pero no debes hacerlo frecuentemente para que el sabor del café no se vea afectado. Por ello, te contamos la manera más eficaz para que tu cafetera luzca como recién comprada y recupere el brillo que creíste que nunca volvería a tener. ¡Toma nota!

Cómo recuperar el brillo de la cafetera

Para recuperar el brillo de tu cafetera italiana y luzca como nuevea solo necesitarás dos productos que seguro que tienes en tu casa: un limón y agua caliente. Tras ello, sigue este sencillo procedimiento:

Lo primero que necesitas es un recipiente en el que puedas introducir las distintas partes de la cafetera. Luego, echa 3 cucharadas de zumo de limón o de vinagre por cada litro de agua. A continuación, mete las piezas de la cafetera en el agua caliente y déjala en remojo hasta que se enfríe el agua (unos 30 minutos) para que el ácido reblandezca la suciedad pegada. Una vez transcurrido este tiempo, saca la cafetera y lava con jabón cada uno de los elementos que la forman. Házlo con un cepillo de dientes que ya no uses para poder eliminar los restos que queden en los rincones a los que no es posible acceder. Enjuaga la cafetera y elimina cualquier resto de jabón que quede y seca cada una de las partes con un trapo. Nunca la dejes secar al aire libre porque puede llegar a aparecer moho.

¿Este truco casero te pareció interesante y aprendiste un poco más sobre la limpieza y el cuidado de tu hogar sin invertir mucho dinero? Como este ‘hack’, hay otro tipo de utilitarios que serán de tu agrado. Te invitamos a conocerlos y ponerlos en práctica. Para ello, solo tienes que entrar en el siguiente enlace para más trucos caseros en Mag, y listo. ¿Te animas?

VIDEO RECOMENDADO

Los restos de café molido pueden servir para limpiar el táper.