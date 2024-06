Si tienes en tu hogar objetos metálicos y los has movido para cambiarlos de posición o deshacerte de ellos, es muy probable que se hayan originado manchas de óxido en el piso. Estas marcas no salen fácilmente, por lo que muchas personas se ven obligadas a comprar distintos productos. Sin embargo, estos pueden dañar la superficie si no lo utilizamos correctamente. Descubre de qué manera remover las manchas de óxido que se originan en tu piso de una manera bastante económica y te recuerdo de qué manera puedes ajustar y regular una bisagra de cazoleta en tus muebles.

Una de las manchas en el piso que se hacen difíciles de remover es el óxido, incluso si trapeas la superficie con agua y algún detergente. Si tienes pisos de cerámica o porcelanato, no se recomienda que emplees productos ‘quita óxido’ u otros que contengan químicos, pues puedes arruinar el material.

Si bien el vinagre industrial o concentrado pueden ser tu gran aliado, existen otros métodos más económicos como el uso del limón.

Pasos para remover manchas de óxido en el piso

Para remover las manchas de óxido que se originaron en tu piso, principalmente de cemento, debes utilizar zumo de limón y las rodajas que te sobraron.

Exprime un par de limones en un bowl y reserva las partes del fruto

Aplica el zumo de limón sobre el área que tiene manchas de óxido

Tapa inmediatamente con papel de cocina

Coloca las partes del limón que reservaste sobre otras áreas del piso que presentan manchas de óxido

Deja reposar hasta el día siguiente

Transcurrido el tiempo recomendado, retira el papel y las rodajas de limón

Vierte agua sobre el piso que estaba con manchas de óxido y empieza a tallar con una esponja abrasiva

Trapea tu piso para que notes la diferencia

¿Cómo remover manchas de óxido en la ropa?

Aplica zumo de limón en el área manchada de tu ropa

Deja secar con la luz directa del sol

Lava tu prenda como lo haces habitualmente

¿Este truco casero te pareció interesante y aprendiste un poco más sin invertir mucho dinero? Como este ‘hack’, hay otro tipo de utilitarios que serán de tu agrado. Te invitamos a conocerlos y ponerlos en práctica. Para ello, solo tienes que entrar en el siguiente enlace para conocer más de ellos en MAG, y listo. Aquí te recomiendo otros trucos útiles del hogar.