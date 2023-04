Si eres un comprador compulsivo, es muy probable que tengas muchos pares de zapatos. El problema no está en dónde ubicarlos o cuánto inviertes en ellos, sino qué hacer con las cajas. Algunos lo conservan para que no se maltraten los calzados, pero también están aquellos que lo botan al contenedor porque solo ocupan espacio.

Si tienes muchas cajas de zapatos acumuladas en tu armario, no te preocupes, es normal dentro de todo. En lugar de que acaben en el contendor, en MAG te decimos cómo reutilizarlas.

¿Se puede sacar provecho a las cajas de zapatos? Por supuesto que sí y más aún si hay niños en etapa escolar.

Cómo reciclar las cajas de zapatos

Sin más preámbulo, aquí te dejamos tres ideas creativas para reutilizar las cajas de zapatos antes que los deseches.

Útiles escolares

¿Niños en casa? Es probable que le dejen mucha tarea entre semana y no tenga un lugar donde guardar sus útiles. Esto ya no será un problema si tienes una caja de zapatos que ya no usas.

Puedes crear una caja decorada para que tu pequeño y así tenga todos sus útiles escolares bien organizados y, sobre todo, en un mismo lugar.

Guitarra

Aunque no lo creas, puedes fabricar una guitarra de juguete con las cajas de zapatos. No solo te resultará más económico y divertido para los pequeños, sino también ayudará a explotar la creatividad de los pequeños en casa.

Alcancía

También puedes sacar provecho fabricando una alcancía de cartón. Estudios aseguran que es una excelente forma para incentivar a los hijos a ahorrar. Sobre este apartado puedes pedir ayuda a tu hijo para que lo decore según sus gustos.