Cada vez son más las personas que deciden tener plantas de interior en sus casas, no solo para crear una atmósfera relajante, sino para reducir el estrés. Si bien las macetas son importantes, los platos para estos artículos no se quedan atrás. Conoce la manera correcta de utilizarlos para que tus plantas no se vean perjudicadas.

Muchas plantas de interior se mueren en los hogares, pese a que las personas las riegan y les brindan los cuidados posibles. Lo primero que debes saber es que todas las macetas cuentan con agujeros en la base para que drenen bien.

Los platos para macetas pueden ayudarte a que se mantengan hidratadas las plantas, siempre y cuando las usemos bien. Además de cumplir estas funciones, son accesorios vistosos que podemos encontrar de distintos modelos.

¿Cómo usar los platos de macetas?

Si tienes uno de estos platos, sabes a la perfección que debes colocarlo debajo de tus macetas. Luego de regar tus plantas, el agua drena por el plato de la maceta y muchas personas lo dejan de esta manera. Sin embargo, no es una práctica nada recomendable, pues al estar el agua estancada, las raíces de tus plantas se quedarán sin oxígeno y enfermarán inevitablemente. Además, puede convertirse en un caldo de cultivo para diferentes mosquitos.

Lo que debes hacer es desechar el agua estancada y, debido a que aún habrá residuos, colocarlas nuevamente debajo de la maceta. Aunque esta es una buena práctica, podemos mejorarla para evitar que tus plantas se enfermen.

El canal especializado Cultivo Paso a paso recomienda rellenar el plato con material granular como grava volcánica o piedras para drenaje. De esta manera, el agua se evaporará

