Los plátanos son frutas preferidas por millones de personas, pero cuando se vuelven muy maduros o tienen manchas negras se los suele desechar. No es la mejor medida que puedes tomar, pues pueden ser beneficiosos para las plantas que tienes en casa. En MAG te enseñamos a sacarle el máximo provecho a estos alimentos.

Algunas frutas, como en el caso del plátano, son muy delicadas y si no la consumimos a tiempo pueden volverse muy maduros y con manchas negras. Esta apariencia no ofrece la mejor sensación a los comensales, quienes optan por desecharlos. ¿Eres de esas personas? Pues no es la mejor decisión que puedes tomar.

Si bien alcanzan un punto de madurez rápidamente, los plátanos en ese estado siguen conservando sus nutrientes y pueden consumirse. Eso sí, si sufres de diabetes es mejor no recurrir a los plátanos muy maduros.

En caso optes por no consumir plátanos pochos o muy maduros, puedes utilizarlo en tu jardín, huerta o macetas, para que tus plantas florezcan.

Cómo convertir plátanos muy maduros en fertilizante para plantas

Los plátanos muy maduros tienen una alta concentración de fósforo, potasio y calcio, elementos que son beneficiosos para las plantas gracias a sus nutrientes. Según explica Javier Pino, creador del canal de YouTube Huerto Adictos, los plátanos con manchas negras poseen 10 veces más nutrientes que uno en buen estado.

De esta manera, puedes convertir los plátanos muy maduros en un excelente fertilizante para tus plantas para que crezcan y florezcan. ¿Cómo aplicarlo? Aquí te indicamos los pasos:

Retira las cáscaras de los plátanos muy maduros y colócalos en un bowl. Desecha la pulpa de estas frutas

En una cacerola vierte agua (menos de un litro) y espera el primer hervor

Incorpora las cáscaras de los plátanos en la cacerola con agua y tapa herméticamente

Luego de 10 minutos, retira la cacerola de la cocina. Antes es necesario remover cada cierto tiempo para que las cáscaras liberen sus nutrientes

Espera que el fertilizante enfríe y luego cuélalo sobre un recipiente

Llena un vaso de agua con este concentrado y luego viértelo sobre otro envase. Acto seguido, incorpora tres vasos de agua

Aplica este fertilizante en las macetas de tus plantas, una o dos veces a la semana, dependiendo de la estación del año

