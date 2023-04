En algunos casos, la acción de “chuparse el dedo” está relacionada con una conducta habitual y fisiológica en los bebés y, además, es visto con normalidad por parte de los progenitores, sin advertir las consecuencias que ello pueda traer más adelante.

Si has intentado de todo para que tu hijo deje de chuparse el dedo, pero no has tenido éxito por falta de seguimiento. En las siguientes líneas te decimos cómo lograrlo con increíbles tips que te serán de mucha ayuda.

Eso sí, antes de ahondar en el tema es preciso mencionar que este hábito que, para algunos expertos es bueno, es una conducta que algunos niños toman desde que están en el vientre materno y responde al reflejo de succión innato, el cual se deriva cuando un sienten un elemento cerca de su boca, de acuerdo al portal Semana.

Cómo ayudar a que mi hijo deje de chuparse el dedo

Expertos recomiendan que lo ideal es inducir al niño a que deje de hacerlo antes de la dentición definitiva, para ser más precisos, sobre los 6 o 7 años.

Lo otro que debes tener en claro es hablar con tu hijo y crearle conciencia poco a poco de la necesidad de que deje de chuparse el dedo. El menor debe estar preparado y no obligarlo a hacer algo que no quiere.

Luego de tener bien presente esos aspectos, pasamos a lo que de verdad nos interesa y el motivo por el que te quedaste en la nota.