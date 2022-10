¿Qué puedo hacer para cuidar la piel? Es una de las preguntas más comunes entre las personas que buscan mantener un aspecto perfecto y saludable de una manera sencilla y eficaz. Además de tratamientos costosos, existe trucos o remedios caseros para lograr un cutis luminoso.

Si bien consumir tabaco, abusar del maquillaje, no utilizar protector solar y una mala alimentación son factores que más envejece, hay un problema que afecta a muchos, sobre todo en tiempos de pandemia, y podría acelerar el envejecimiento: la falta de sueño.

El mal hábito que te envejece más rápido

Descansar bien ayuda a tener un rostro libre de arrugas. Sin embargo, el confinamiento y, especialmente, el estrés son los culpables del insomnio. “Algunos estudios han demostrado que dormir menos de cinco horas por noche se vincula con la aparición de más signos de envejecimiento y una reducción de la función barrera de la epidermis”, explican las doctoras Mar Mira y Sofía Ruiz del Cueto.

En diálogo con la revista Hola.com, las especialistas explican que “el estrés crónico puede dar lugar a una disfunción del sistema inmune, estrés oxidativo y daño del ADN, factores vinculados con el envejecimiento de la piel”.

Cambiar la rutina

Para evitar tener una piel seca y las líneas de expresión, aconsejan realizar ejercicio de forma regular y seguir una dieta saludable. Además, recomiendan aplicar técnicas que promueven un buen descanso durante la noche.

“Ponte una alarma para irte a dormir, hazle caso y no te quedes en la cama con el móvil o el iPad hasta altas horas de la madrugada. Además de dañar la piel, los aparatos electrónicos pueden provocar insomnio. Así que por mucha crema y retinol que te apliques antes de dormir, si no duermes, no te despertarás con buena cara”, señalan ambas expertas.

