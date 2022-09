Uno de los elementos más importantes en una fiesta es el pastel de cumpleaños, pues no solo el agasajado soplará sus velas tras el tradicional ‘Happy Birthday’, sino que los invitados podrán disfrutar de este postre pero, ¿Qué pasa si no se tienen los utensilios básicos para partirlo? Aquí te dejamos los trucos caseros que no tienen pierde para cortarlo rápidamente.

En TikTok hay una gran serie de ‘hacks’ que resultan muy beneficiosos para situaciones de emergencia como esta, cuando los niños (y también los grandes) están alrededor de la mesa mirando la torta y no la pueden comer.

Trucos para cortar un pastel sin cuchillo

1. Copa o vaso

El truco consiste en que cada persona tome en sus manos una copa de vino o vaso de vidrio.

La idea es ponerlo boca abajo y tomarlo desde la base.

Con la boca de la copa podrás tomar un pedazo del pastel hundiéndola al borde.

Este quedará en el interior del utensilio, solo tendrás que levantarla y así se podrá comer con cuchara.

Eso sí, al tratarse de un postre alto en grasas las copas quedarán muy sucias. Lo mejor será lavarlas con agua caliente (no hirviendo) y a mano.

Esta será una manera divertida y práctica de cortar tu pastel de cumpleaños. (Foto: captura @theroseperiod / TikTok)

2. Pinzas de ensalada

Son ideales para servir la ensalada, pero aquí le daremos otro uso.

Lo único que debes hacer es coger las pinzas por los extremos (por donde tocas las verduras) y colocarlas encima del pastel.

Las bajas con firmeza y verás como consigues un corte triangular del pastel.

Repite la acción para cada tajada de tus invitados.

Si quieres que las porciones salgan más pequeñas, solo tendrás que cerrar un poco la pinza cuando las cojas de los extremos.

Con este truco podrás cortar una porción de pastel con un solo movimiento. (Foto: captura @gastronomiaycia / Instagram)

