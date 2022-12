No es ninguna novedad que el lavavajillas facilita las tareas en la cocina del hogar. De hecho, este aparato contribuye a ahorrar tiempo al momento de realizar las labores domésticas. Sin embargo, a veces se comenten errores a la hora de utilizar el lavaplatos y los vasos sufren los daños. Frente a esto, te traemos la solución.

Antes de nada, ¿por qué los vasos se estropean en el lavavajillas? Aunque no lo creas, el electrodoméstico no causa este problema. Según explica la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), existen varios motivos: el agua tiene exceso de cal, el detergente no es el idóneo o seleccionaste mal el programa de lavatrastes.

Una vez que identificaste la razón por la que los recipientes salen blancos u opacos del lavaplatos, necesitas poner en marcha una serie de trucos caseros para repararlos y prevenir futuros daños.

Cómo quitar las manchas de los vasos

Uno de los infalibles consejos es usar agua tibia y vinagre blanco. Los expertos aconsejan dejar que la mezcla repose en los vasos unas 3 horas. Otro tip de limpieza consiste en ponerlos a remojo en agua caliente con dos cucharas de bicarbonato y una de sal.

Para devolver a tus envases el brillo perdido, también puedes utilizar la sal y el limón. Tras cortarlo a la mitad, agarra una parte para frotar las superficies y mezclarlo con un poco de sal hasta eliminar la cal de forma natural.

Cómo evitar que los vasos se estropeen en el lavavajillas

Ahora bien, si deseas ahorrarte problemas y no estropear los recipientes con el uso del friegaplatos, debes seguir, o tener muy en cuenta, las siguientes recomendaciones brindadas desde el sitio especializado El Mueble:

Reduce la temperatura del ciclo de lavado.

Elige un detergente adecuado.

Coloca los vasos separados cantidad necesaria de detergente.

Regular la cantidad de cal.

Compra vasos aptos para lavavajillas.

