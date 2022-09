La cocina es el corazón del hogar, porque ya se convirtió en un espacio para crear comidas, trabajar, compartir y hacer los deberes. Cuando pisamos este rincón culinario, encontramos muebles, electrodomésticos y muchos utensilios. Uno de ellos es quizás el más infrautilizado, porque no aprovechamos suficientemente sus capacidades. Nos referimos al horno. ¿Qué es y para qué sirve? ¿Cómo sacarle al máximo partido con trucos caseros? Aquí lo sabrás.

Este electrodoméstico genera calor, cocina alimentos y mantiene los platillos a cierta temperatura. Hoy en día, hay varios tipos de hornos que se diferencian por la energía que usan. Sin embargo, como toda en la vida, dicho aparato guarda secretos y es importante conocerlos.

Errores más comunes al usar el horno

En ese sentido, el portal Hogarmania recopiló los errores más frecuentes que la mayoría de nosotros cometemos a la hora de utilizar el horno en la casa. Así que toma nota para saber cómo evitarlos.

No precalentar el horno

Los especialistas recomiendan precalentarlo 15 minutos antes de meter el ‘manjar’. Este tip impide que se expandan las sustancias de los alimentos. No seguir esta indicación provoca que el resultado de la cocción sea diferente.

Abrir la puerta del horno varias veces

Si no sabemos dominar el horno, un simple gesto hace que la electrodoméstico pierdan hasta 50ºC de temperatura. Por eso mismo, aconsejan no abrirlo a menudo en plena cocción para no arruinar por completo la comida.

No limpiar el horno

El horno suele acumular las grasas y los vapores de los distintos alimentos. Por ello, es fundamental limpiarlo tras cada uso con detergentes especiales. Algunos tienen la opción de autolimpieza y solo debemos programarlo.

