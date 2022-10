Mirar televisión es una de las actividades más preferidas por la mayoría de nosotros, ya que dicho aparato nos mantiene pegados viendo trucos caseros, películas, series, programas de entretenimiento y deportes. Incluso, en la época de confinamiento este hábito aumentó de manera considerable a nivel mundial; pero, ¿afecta nuestra salud?

Tras una jornada complicada, es bastante común echarnos sobre la cama y prender el televisor durante la noche. Sin embargo, esta práctica puede representar un peligro para el organismo. Debido a ello, los expertos desaconsejan su uso en la habitación.

¿Es bueno tener televisión en el dormitorio?

En diálogo con ABC, Oceanía Martín Recio, psicóloga General Sanitaria del Centro Psicológico Cepsim, aseguró que colocar este aparato eléctrico dentro del cuarto perjudica la calidad del sueño, pues es un elemento de distracción al momento de descansar.

“Es muy frecuente escuchar a personas comentar que se lo ponen para poder dormir mejor, que lo tienen de fondo para conciliar el sueño y que no le están prestando atención. Sin embargo, nuestro cerebro sí lo hace aun sin ser nosotros conscientes de ello”, comenzó explicando la profesional.

En ese sentido, Oceanía Martín precisó que “el cerebro no se prepara para dormir porque el ciclo vigilia-sueño se ve alterado. Los seres humanos estamos hechos para dormir en la oscuridad. Al ver la televisión antes de dormir de forma habitual, se retrasa el inicio del descanso ya que permanecemos en alerta y activos”.

De esta forma, no dormir lo suficiente afectará el estado de ánimo, ya que nos sentiremos más cansados e irritados en las actividades diarias. Además, puede llevarnos a tomar malas decisiones y sufrir enfermedades. “No dormir lo suficiente puede afectar la liberación de las hormonas que lo ayudan a crear masa muscular, combatir infecciones y reparar células”, mencionaron desde Medline Plus.

Síguenos en nuestras redes sociales: