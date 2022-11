Cuántas veces te has hecho esta pregunta el día que lavas ropa: ¿Se podrá meter esto o aquello a la lavadora o lo echaré a perder? Pues deberías saber que este electrodoméstico no solo sirve para lavar ropa, sino que es muy útil para una infinidad de objetos que probablemente no sabías y que hoy en MAG te contamos de qué se tratan. Así que toma nota de estos útiles trucos caseros.

Cosas que sí puedes meter en la lavadora

El mat o la colchoneta para hacer ejercicio. La que utilizas para hacer yoga, pilates o cualquier ejercicio requiere una limpieza regular para mantenerla en buen estado y dure más tiempo. Aunque dependerá del material, algunas pueden meterse en la lavadora. Pon un ciclo con agua fría, un jabón para ropa delicada y sácala antes del centrifugado. Mejor secarla al sol. Las mochilas. Las que usan los pequeños de la casa para ir al colegio, las de viaje e, incluso, las que usas a diario. Revisa la etiqueta y lávala en un ciclo delicado, sin suavizante y con agua fría. Echa un chorrito de vinagre en el compartimento del suavizante para eliminar posibles olores. Los peluches. Acumulan polvo y suciedad, por eso lávalos esporádicamente. Revisa la etiqueta para ver si se puede lavar, así como si tiene algún dispositivo electrónico. Mételos en una bolsa para lavar o en la funda de una almohada, ponlos en un cilo delicado y un centrifugado suave. Bolsas reutilizables. Las hechas de tela deberías lavarlas cada 3 o 4 usos o cuando veas una mancha, especialmente si la usas para llevar las verduras, carne o pescado. Revisa la etiqueta y a la lavadora. Cortina y alfombras antideslizantes de ducha. Tienden a acumular moho, además de restos de jabón, cremas o shampoo. Para las cortinas textiles utiliza una temperatura máxima de 30º, pero en las de plástico hazlo con agua fría y, en cualquier caso, con un ciclo delicado y sin centrifugado.

