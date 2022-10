Comer chocolate es un verdadero placer, pero ¿Cuántas veces te has ensuciado la ropa con él y te ha costado quitar la mancha? Primero, a la hora de eliminarlas, se debe tener en cuenta el tipo de tela afectada, porque no todos los productos son efectivos para todos los tipos de prendas. Hoy en Mag te contamos unos trucos caseros muy útiles para sacar las manchas de chocolate.

Ten en cuenta que antes de aplicar cualquiera de estos hacks de limpieza para quitar manchas de chocolate de la ropa, debes probar la mezcla creada que vayas a usar en un lugar poco visible para comprobar la reacción que el producto hace sobre el tipo de tela y ver si puede llegar a dañarla.

Cómo quitar las manachas de chocolate en ropa de algodón

Eliminar manchas de chocolate en ropa de algodón es más fácil que en otro tipo de tejido. Primero, porque no se estropea con tanta facilidad y segundo porque las adherencias no son tan fuertes. Esto es lo que debes hacer si te has manchado de chocolate:

Usa agua fría con un jabón suave directamente sobre la mancha.

Para no desgastar el tejido, frota suavemente durante unos minutos.

Métela en la lavadora y elige tu programa habitual.

Cómo quitar las manchas de chocolate de la ropa blanca

¿Cómo eliminar la mancha sin que quede ninguna evidencia? Lo puedes hacer de tres maneras:

Llena un vaso de agua y añade una cucharada de amoniaco (10 ml.). Mezcla y vierte el vaso sobre la mancha. Deja que actúe durante 20 minutos y luego cepilla la mancha y enjuaga. Métela en la lavadora con un programa normal y listo.

Si la mancha es reciente, vierte un vaso de agua con gas sobre la mancha y deja también que actúe durante 20 minutos. Luego lava la prenda en la lavadora como siempre.

Mezcla una yema de huevo con glicerina. Aplica la mezcla sobre la mancha y deja que se seque. Cuando esté seco, con un cepillo retira la mezcla y mete la prenda en la lavadora.

Cómo quitar las manchas de chocolate secas

Muchas veces no se puede limpiar la mancha de chocolate de inmediato, así que cuando hay que sacarla ya está seca. Aunque puedas pensar que lo primero que tienes que hacer es dejar la prenda de vestir en remojo, te equivocas. Este es el truco de limpieza para quitar manchas de chocolate secas:

Primero, rasca con un cuchillo y con mucho cuidado la mancha de chocolate hasta que se reduzca.

Cuando hayas conseguido retirar parte del chocolate, será el momento de aplicar cualquiera de los métodos anteriores, según la delicadeza de la tela con la que estemos trabajando.

