Una limpieza profunda de la ropa evita la propagación de gérmenes y los problemas que pueden causar a nuestra salud, sobre todo en tiempos de pandemia. Por eso mismo, aplicamos diferentes trucos caseros para eliminar olores o quitar cualquier mancha sin invertir mucho dinero y esfuerzo.

En algunas oportunidades, la mayoría de nosotros cometemos pequeñas distracciones y terminamos arruinando las prendas al momento de lavarlas. Sin embargo, ¿cuáles son los errores más comunes? Aquí te lo contamos.

¿Qué no hacer al lavar ropa?

De acuerdo con una publicación de El Mueble, no quitar las manchas antes de lavar es una cosa que jamás debes hacer, pues será más más difícil sacarla después. Otro detalle es no cargar la lavadora en exceso, ya que pueden quedar restos blancos al no disolverse bien el detergente.

Aunque te parezca insólito, agregar un chorrito extra de suavizante no asegura que tus pantalones o camisas salgan suaves, incluso durante el proceso afecta al poder de limpieza del detergente. También usar agua a más de 30°C encoge la ropa.

¿Cuánto tiempo se tiene que lavar la ropa?

Los expertos recomiendan hacerlo semanalmente o, como mucho, cada dos semanas. Eso sí, aconsejan secar todas las prendas correctamente para que no adquieran un olor a humedad desagradable. Pueden recurrir a jabones para perfumar la ropa dentro de la lavadora.

