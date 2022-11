Hacer ejercicio físico con frecuencia es clave para mantener en perfecto estado la salud. Sin importar la edad, todos pueden beneficiarse con esta práctica. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), una buena rutina de entrenamiento ayuda a reducir el estrés y mantener fuertes tus habilidades.

“Estos beneficios incluyen una mejor habilidad para pensar o habilidad cognitiva entre los niños de 6 a 13 años de edad y menos sentimientos de ansiedad a corto plazo entre los adultos”, mencionan desde la agencia norteamericana. Pero, ¿el ejercicio puede provoca la caída del cabello? Antes de nada, aún hay poca evidencia científica que vinculan a la actividad física con este problema.

¿El ejercicio físico afecta el crecimiento de cabello?

En esa línea, Fuat Yuksel, un cirujano experto que trabaja con pacientes de alopecia, sostiene que la “pérdida de cabello puede estar causada por muchos más factores, como los genes, el estilo de vida, los medicamentos que puedas tomar y los niveles hormonales”.

Asimismo, Yuksel recomienda realizar entrenamientos aeróbicos como correr, caminar o ir en bicicleta, para prevenir la caída del pelo, pues los ejercicios que estimulan la fuerza (anaeróbicos) influyen en la producción de testosterona, informa El Confidencial.

“El crecimiento muscular está directamente relacionado con la testosterona y tener unos niveles altos de esta hormona reduce los folículos pilosos y acorta el crecimiento capilar”, precisa.

Sin embargo, eso no es determinante, porque, como señalamos líneas arriba, el aspecto que más impera en la salud del cabello continúa siendo la genética. Dicho esto, el ejercicio físico no representa un peligro para el pelo. “No te quedarás calvo, simplemente estás haciendo ejercicio”, indica el especialista en Live Science.

Síguenos en nuestras redes sociales: