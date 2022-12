Si bien la Navidad es una gran oportunidad para compartir con la familia y amigos más cercanos momentos inolvidables, esta esperada época suele estar marcada por el estrés y la ansiedad debido al hecho de tener que organizar las cenas y las compras de los regalos. Sin embargo, ¿cómo se puede evitar este tipo de situación?

Partiendo de dicha consulta, existen trucos caseros para no agobiarse durante la temporada navideña. Uno de los infalibles consejos es relajarse y enfocarse en lo más importante, según menciona la experta Nicole Janz en un artículo publicado mediante Better Humans.

Cómo reducir el estrés en Navidad

Aunque es realmente complicado inclinarte por una sola labor, Janz recomienda hacer “un plan semanal con plazos bien estructurados para cumplir con ese objetivo”. Eso sí, no olvides de “anotar los plazos en tu calendario”.

Además de priorizar las tareas, es clave que ese objetivo único sea una meta realizable. Para no dejar de lado otras cosas, puedes simplificar esas labores adicionales. “Haz que sean fácilmente gestionables, pequeñas y que no te distraigan de ese gran objetivo que te has marcado. Prográmalas para los momentos en los que más bajo de energía te sientas”, precisa la mujer.

Una vez que hayas terminado, simplemente respira hondo para que el estrés no empañe el resultado alcanzado y la alegría de pasar unas fiestas navideñas con los tuyos.

“¿Te vas a sentir agotado, insatisfecho o molesto por todas la tareas a medio terminar que no completaste? Respira hondo. En el último día del año, mira hacia atrás y siéntete realizado por esa cosa tan importante que por fin dejaste resuelta”, concluye Nicole Janz.

