Hemos crecido con la idea que si regaste las plantas un lunes, no necesita agua el martes y así sucesivamente hasta que recién lo veas reseco o sin hojas; sin embargo, esto es un error muy frecuente. En la siguiente nota conocerás cómo evitarlo para que tus ejemplares puedan durar más tiempo.

Aunque no parezca cierto, regar las plantas, sin importar que se encuentren adentro de la casa o en el jardín, en una tarea mucho más difícil de la que piensas. Va más allá de echarle agua con cierta frecuencia que, si bien es la esencia del trabajo, hay una manera correcta de hacerlo y en qué momento.

Por ello, en las siguientes líneas te decimos los errores más comunes que se cometen al regar las plantas, una tarea que para muchos resulta fácil pero no es como aparenta.

Olvidar regar las plantas

Parece muy obvio decir que se deben regar con cierta frecuencia, pero la gran mayoría nos olvidamos que tenemos plantas en casa o simplemente lo hacemos una vez a la semana. Esto es un grave error y solo provocará que la planta tenga menos tiempo de vida.

De acuerdo al portal Hola, para intentar salvarlas las que se encuentran en maceta y si no se han secado del todo, lo ideal es sumergirlas en un contenedor con agua para que absorban toda la que necesiten. La solución más práctica ante este problema es un riego automático programado.

Pasarte con el riego

Según la página oficial de José El Jardinero, un error muy frecuente y mucho más grave que regar poco, es regar demasiado. Muchas plantas mueren por exceso de buena voluntad que por falta de agua, así lo indica el portal citado.

Conocer tus ejemplares

Otro de los errores más frecuentes es no conocer el tipo de plantas. Se sabe que cada ejemplar es distinto y, por ende, necesita un cuidado especial. En este tipo de casos es buena consultar en Internet con qué frecuencia se debe regar la planta que tienes en casa.

Regar las plantas al mediodía

Según el portal Hola, no es buena idea regar tu jardín cuando ya es mediodía, puesto que el agua se evaporará más rápido por el mismo efecto del calor y, por ende, no llegará a las raíces de las plantas. No es recomendable esta acción.

La falta de un drenaje adecuado

De acuerdo a José El Jardinero, así como es un gran error el exceso de riego en las plantas, también lo es no contar con un pequeño orificio en las macetas de las mismas. En el caso del cactus, este ejemplar necesita un suelo alto al ser un poco tolerante con la humedad.

