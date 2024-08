Los aguacates o paltas son frutas muy versátiles que podemos consumirlas en ensaladas, salsas, sándwiches y otros platillos. Una de sus principales desventajas es que, a los pocos minutos de abrirla, la pulpa se ennegrece y se estropea al poco tiempo. Para que duren por más tiempo la congelación es uno de los métodos puestos en práctica por muchas personas, pero un chef reveló cuáles son los efectos. Si buscas ablandar frijoles sin tener que remojarlos, te recuerdo que puedes seguir este truco casero.¿Cuántos días te puede durar el arroz cocido?

Si has abierto aguacates para incluirlas en tus preparaciones y no has utilizado su pulpa, probablemente hayas advertido que aparezcan manchas negras. Las paltas están constituidas en un 70% por agua en sus paredes celulares, por lo que pueden estropearse fácilmente si no tenemos los cuidados convenientes.

Si bien congelar los alimentos es una técnica de conservación recomendable, hay algunas desventajas cuando los aguacates permanecen varios días

¿Cuáles son las desventajas de congelar aguacates?

Según explicó Heinz Wuth, experto en ciencia y cocina, si dejas congelando las paltas durante dos semanas la pulpa perderá su textura y quedará muy frágil.

En el caso hayas congelado los aguacates por más de un mes no solo observarás la textura blanda, sino que su sabor cambiará. Además de eliminarse su frescor característico, sentirás un sabor amargo.

“Teóricamente ocurre ya que al congelar se forman cristales de hielo que destruyen las paredes celulares, por eso quedan más blandas y además expande sus componentes alifáticos, por eso queda más amargo”, indicó el especialista.

Si bien la sal y el limón puede mejorar su sabor, no es aplicable para algunas recetas. En ese sentido, el experto recomienda utilizar las paltas congeladas en moliendas o extractos.

Para descongelar los aguacates es necesario colocarlos durante un día en el refrigerador o ponerlos en agua durante una hora.

¿Cómo conservar aguacates después de abiertos?

Coloca el aguacate que quieres guardar en un recipiente con agua

Antes de llevar a la nevera tapa herméticamente

De esta manera, cuando hagas uso del aguacate no se ablandará y se retrasará su oxidación

Otro método bastante práctico es cubrir el aguacate con papel film y llevarla a refrigeración.

¿Este truco casero te pareció interesante y aprendiste un poco más sin invertir mucho dinero? Como este ‘hack’, hay otro tipo de utilitarios que serán de tu agrado. Te invitamos a conocerlos y ponerlos en práctica. Para ello, solo tienes que entrar en el siguiente enlace para conocer más de ellos en MAG, y listo. Aquí te recomiendo 5 trucos que te ayudarán en tu cocina:

SOBRE EL AUTOR Cristhian Zamudio Bachiller en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Con experiencia en el periodismo escrito y digital en las secciones policiales, deportes, actualidad y tendencias. En la actualidad, es redactor real time del área Núcleo de Audiencias en el Grupo El Comercio.