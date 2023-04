Si amas lucir tu ropa impecable de cara al trabajo o una reunión social, seguro has tratado de evitar el contacto con comidas grasosas y el polvo, sin embargo, muchas veces no nos libramos de esto. En ocasiones, tenemos que esperar a la vuelta a casa para retirar las manchas de grasa de nuestros jeans, polos y camisas. ¿Hay una manera de hacerlo rápidamente? Sí, y los métodos están a tu alcance

Es ocasiones, restos de fritura han quedado en tu ropa luego de una merienda rápida o un desliz a la hora del almuerzo; las manchas de grasas pueden acompañarte todo el día. El truco casero que aprenderás no va de usar cremas naturales o líquidos ‘milagrosos’ sino de un lavar las prendas focalizadamente; trataremos de no usar la lavadora en el proceso.

¿Cómo quitar las manchas de grasa de la ropa?

Primeramente, deberás eliminar los restos de grasa de la superficie, esto incluye los residuos de comida que yacen en tu poliéster o tela de algodón; puedes usar el filo de una cuchara o cuchillo para no hacer ‘contacto’ directo con tus dedos. NO uses servilletas o paños húmedos para hacerlo, ya que solo esparcirías la grasa a cada vez más tejido.

Vamos a utilizar detergente directamente sobre las manchas para el tratamiento; este puede ser el de tu preferencia. Déjalo reposar por al menos 10 minutos. Ahora deberás usar una franela húmeda para frotar sobre la superficie afectada: enjuaga el paño y repite el proceso hasta asegurar que los restos de grasa hayan desaparecido.

El agua tibia será tu mayor aliada a la hora de retirar manchas difíciles en jeans y polos (Foto: @fabrikasimf / Freepick)

Como reemplazo del detergente puedes usar el bicarbonato de sodio y un poco de agua; harás una pasta con ambos compuestos y deberás dejarla reposar sobre la parte de tu ropa con grasa. Un detalle que no debes olvidar es el usar agua tibia, especialmente sobre los pantalones de mezclilla o jeans.

Puedes dejar que el agua caiga directamente y a presión sobre las zonas manchadas de tus prendas favoritas o simplemente usar el ciclo de lavado de la lavadora; cual te convenga mejor según tu prisa. Será importante secar la ropa al aire libre para que la humedad no tengan presencia y arruine tu vestimenta.