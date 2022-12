Durante los meses de verano solemos meter prácticamente todos los alimentos en el refrigerador. Conviene hacerlo en la mayoría de los casos, pero no siempre. Existen muchos que no necesitan frío. Al contrario, si los metes en la nevera se estropearán antes, o perderán su sabor o sus nutrientes. Así que hoy en MAG te ofrecemos una lista de los 5 alimentos que no necesitas guardar en el refrigerador aún siendo verano. ¡Toma nota de estos trucos caseros!

Alimentos que NO debrías guardar en el refrigerador

Algunos de ellos son obvios, pero otros llevamos siglos metiéndolos en el refrigerador, cuando realmente no es necesario. Echa un vistazo a esta lista de 5 alimentos que nunca debes meter en la nevera aún en verano, pues se conservan bien a temperatura ambiente. ¡Así que toma nota!

Tomates. No necesitas guardarlos en el refrigerador ya que a temperatura ambiente continúa su maduración, lo que hace que gane sabor. En la nevera este proceso se interrumpe. Solo se recomienda que se mantengan a bajas temperaturas si queremos alargar bastante su vida. Melón y sandía. Si están enteros no se aconseja guardarlo en el refrigerador ya que su cáscara les protege de contaminaciones externas, y al ser un alimento con mucha agua esta se puede congelar provocando que se creen hielo en su interior. Se aconseja colocarlo si están partidos. Mango (o frutas tropicales). El hábitat de las frutas tropicales como el mango es el calor, por ello solo se necesita guardar en el refrigerador si queremos parar su proceso de maduración. Miel. No es aconsejable guardarla en el refrigerador ya que el frío cambia su textura y sabor. Recuerda conservarla a temperatura ambiente y el envase bien cerrado para que no entre aire. Kétchup o mostaza. Si están sin abrir pueden guardarse a temperatura ambiente. Una vez abierto es importante leer lo que dice la etiqueta ya que cada fabricante pone sus recomendaciones en función a su producto.

Síguenos en nuestras redes sociales: