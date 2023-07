Tener una cocina vitrocerámica en casa es una opción bastante segura porque, además, su limpieza es realmente sencilla. Curiosamente, esto hace que a veces descuidemos su limpieza con lo que pueden formarse manchas que luego resultan difíciles de eliminar. Por eso hoy en Mag te digo cómo limpiar a fondo una cocina vitrocerámica.

Hoy en Mag nos vamos a centrar en cómo limpiar la cocina vitrocerámica, incluso cuando está muy sucia y tiene manchas de grasa o restos quemados. Pero antes te recordamos unas reglas básicas que te ayudarán a mantenerla en buen estado. ¿Tomas nota de estos trucos caseros para el hogar?

Lo primero que tienes que hacer es usar tapas a prueba de salpicaduras. Estar pendiente mientras estás cocinando te ayudará a evitar que los líquidos se salgan del cazo u olla. Finalmente, no arrastres las sartenes por la placa de vitrocerámica y no la uses como una prolongación de la encimera.

¿CÓMO LIMPIAR LA VITRO A DIARIO?

Para limpiar la vitro a diario basta una bayeta húmeda y algunos productos de limpieza. Aunque que te dé pereza, lo mejor es limpiar la placa cada vez que cocines porque va a facilitar la tarea y es la mejor manera de tener impecable la cocina.

Una vez esté fría puedes hacer una limpieza superficial pasando suavemente una bayeta húmeda por la superficie. Así eliminarás manchas blandas y restos de comida sin dañar la placa.

Los fabricantes de vitrocerámicas recomiendan el uso de productos específicos. Recuerda leer siempre las instrucciones antes de utilizarlo.

Por lo general deberás extender el producto en crema o spray sobre la placa fría, dejar actuar unos segundos y retirar el producto con una bayeta húmeda.

¿CÓMO LIMPIAR LA VITROCERÁMICA PARA QUE QUEDE BRILLANTE?

Para limpiar la vitrocerámica para que quede brillante, lo primero que tienes que hacer es asegurarte de que está apagada y fría.

Usa unos guantes, coge una esponja suave y mójala con agua. Unta la esponja en piedra blanca. Por si no lo sabías, la piedra blanca es un producto ecológico muy utilizado en la limpieza del hogar, desde la cocina hasta el baño. Pasa la esponja por toda la vitrocerámica con movimientos circulares hasta que obtengas espuma. Aclara con un trapo húmedo y seca bien.

¿CÓMO QUITAR LA GRASA DE LA COCINA DE VITROCERÁMICA?

Para quitar la grasa de la cocina de vitrocerámica tendrás que esperar a que esta se encuentre fría. Lo mejor para conseguir resultados es contar con un producto específico quitagrasas, una esponja y una bayeta húmeda.

Cuando esté fría, pulveriza un producto específico para vitrocerámicas. Los productos genéricos como quitagrasas están bien para el salpicadero pero podrían dañar la placa.

Usa siempre la parte lisa de la esponja o una bayeta de microfibras para limpiar tu vitrocerámica sin arañarla.

Quita el producto con la bayeta húmeda y luego pasa un trapo seco para que brille.

VIDEO RECOMENDADO

