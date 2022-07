No todos tienen la posibilidad de tener una terraza cubierta exclusivamente para tender sus prendas al aire libre durante temporada de lluvias. Por esa misma razón, las familias deciden utilizar ingeniosos trucos caseros para secar la ropa en interior de sus casas, pero ¿esto afecta nuestra salud?

En varias oportunidades, las condiciones climatológicas impiden colocar la ropa en el exterior y nos obliga a utilizar los rincones de las viviendas. Sin embargo, este gesto, a primera vista inocente, es peligroso. Así lo confirmó un informe del Instituto de Investigación de Arquitectura Ambiental Mackintosh de Glasgow (Escocia).

Secar la ropa dentro de casa, ¿es malo?

De acuerdo con el citado estudio, este hábito podría generarnos infecciones respiratorias por los altos niveles de humedad. Debido a ello, secar la ropa en alguna de las habitaciones representa un “riesgo grave para el organismo” en las personas con sistemas inmunitarios debilitados.

Es recomendable poner la ropa lavada al aire libre. (Imagen: Pexels)

Ante esto, la doctora Verónica López Couso recomienda “si no hay otra posibilidad, hacerlo primera hora del día en un lugar amplio y ventilado para que no se concentre la humedad y, a ser posible, que la persona no se encuentre en casa durante las primeras horas del secado, si presenta dicha sensibilización”, informó La Vanguardia.

¿Cómo secar la ropa en 5 minutos?

A continuación, te damos algunos hacks:

Centrifuga bien la ropa.

Usa el calor de la calefacción.

Seca la ropa húmeda rápido usando una toalla.

Seca la ropa en el freezer o congelador.

¿Cómo hacer que la ropa se seque rápido?

El secador de pelo es una alternativa útil si buscamos secar la ropa de la forma más rápida. Agarramos la prenda y manteniendo una distancia prudente, pasamos el artefacto moviéndolo por toda la prenda constantemente hasta cumplir el objetivo.

