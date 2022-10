El algodón es una fibra natural muy utilizada en la industria textil, ya que además de disminuir el riesgo de provocar reacciones alérgicas, es bastante cómodo y suave. Por estos principales motivos, se usa para elaborar piezas de ropa. Sin embargo, ¿qué podemos hacer para sacarle el máximo provecho?

Al tratarse de un tejido presente en el armario, es fundamental seguir algunos trucos caseros o consejos para el cuidado de las prendas. A continuación, descúbrelos.

El algodón se encoge tras lavarlo

Probablemente alguna vez te has preguntado si el algodón se encoge realmente o no al lavarlo. Según el portal unCOMO, la respuesta es contundente: las fibras del algodón no conservan la misma forma si las lavas con agua caliente y en la secadora.

En ese sentido, los expertos recomiendan utilizar agua fría y al momento de secar la ropa de este tejido, aconsejan dejarla secar tendida al aire libre para que no se deforme. Las telas de algodón 100% han sido elaboradas mediante el proceso sanforizado, un tratamiento que impide encogerse a la ropa tras el lavado doméstico.

Cómo lavar una prenda 100% algodón

Para evitar ‘dolores de cabeza’ y alargar la vida del algodón, se necesita separar la ropa blanca y de color. En caso haya manchas importantes, sugieren realizar un prelavado. Esto evitará que las salpicaduras ganen terreno. A la hora de introducir las prendas en la lavadora, utiliza detergentes suaves. El exceso de temperatura puede llegar a dañar el tejido.

Cómo estirar la ropa de algodón

Si buscas agrandar la ropa encogida de algodón, solo hay que ponerla dentro de una bañera repleta de agua tibia y agregar dos cucharadas de shampoo para bebé. Después de media hora, se deja secar para relajar el tejido en cuestión y listo, informó el portal ELLE.

