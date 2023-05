¿Te compraste un pañuelo de seda y quieres lavarlo antes de su primera usada? Quizás sientas un poco de miedo de meterlo a la lavadora y no es para menos. Su tejido es realmente delicado, por lo que requiere de unos cuidados mínimos para una conservación idónea para que así lo puedas disfrutar durante muchos años.

Si todavía no sabes cuál es la forma correcta de lavar tu pañuelo o si es prudente aplicar la plancha de forma directa, no te preocupes. En MAG te decimos cómo hacerlo para no maltratar el tejido.

Cómo lavar y planchar un pañuelo de seda

Antes de ahondar en el tema, primero debes saber si puedes lavar tu pañuelo de seda o en todo caso optar por la limpieza en seco. ¿De qué manera lo puedo descubrir? Basta con mirar la etiqueta en el producto.

En el caso de que el pañuelo se pueda lavar con agua, es ideal hacerlo a mano. Para este apartado, debes coger un recipiente y llenarlo con agua fría, para posteriormente usar un detergente para prendas delicadas.

Acto seguido, sumerge el pañuelo en la solución de agua y detergente, y déjalo por algunos minutos. Si gustas puedes emplear vinagre o zumo de limón para que brille mucho más.

Una vez que haya terminado el proceso de lavado, debes esperar que se seque según las instrucciones de la etiqueta. Si no se indica, lo recomendable es bajo sombra y nunca en la secadora.

¿No sabes cómo planchar un pañuelo de seco? No es muy difícil como se piensa. Lo ideal es planchar a muy baja temperatura y, de preferencia, cubrir el pañuelo con un trozo de tela (de algodón), y planchar encima, según aconsejan desde Ok Diario.