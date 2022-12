De seguro has escuchado en algún momento que bañarse con agua fría en invierno tiene múltiplos beneficios, pero no le tomaste mucha importancia porque pensaste que no había lógica. Posiblemente cambies de opinión luego de leer la siguiente nota que afectan directamente nuestra salud.

No es ningún secreto que ducharse va más allá de una cuestión higiénica y momento de placer, puesto que para muchos es un ritual de paz que por nada del mundo debe perturbarse. Ahora imagínate si te bañas con agua fría en invierno.

Quizás al principio te niegues a hacerlo porque, según piensas, saldrás con más frío en lugar de entrar en calor, pero sabías que uno de los beneficios es fortalecer el sistema inmune. Conoce más detalles en las siguientes líneas.

Los beneficios de tomar una ducha fría en invierno

¿Te exigiste al máximo durante un entrenamiento? para aliviar la inflamación muscular y reducir los dolores ocasionados por un golpe no hay mejor remedio que tomar una ducha fría.

, las duchas con agua fría ayudan a la recuperación del rendimiento de aquellas personas que practican running. Tomar una ducha fría activa la circulación sanguínea y esto principalmente porque los vasos sanguíneos se contraen y el puso se acelera.

ducharse diariamente con agua fría reduce en torno a un 30% las probabilidades de coger algún resfriado o enfermarse. ¿La razón? provoca que nuestro cuerpo libere una mayor cantidad de leucocitos. Si sueles bañarte con agua caliente eres consciente que el cabello se deshidrata y, además, tiene un efecto directo sobre la producción de sebo. Ducharse con agua fría nuestro cuero cabelludo lucirá más sano y brillante. Asimismo, ayuda a prevenir la caída del cabello y la aparición de caspa, según el portal Telva.

