El pantalón vaquero, también conocido como pantalón de mezclilla, tejano, pitusa, mahones, o con los anglicismos jeans o blue jean, es una prenda de vestir clásica que siempre estará de moda en cualquier temporada y en toda ocasión. Combina con polos, camisas, chompas, casacas y más. Sin duda, esta indumentaria no puede faltar en tu armario y, tal vez, tengas algunos que ya no uses. Mag te comparte un truco casero que te permitirá agrandar esta prenda de vestir sin necesidad de arruinarla en el primer intento.

Ahora bien, al momento de acudir a las tiendas, la mayoría evita las tediosas filas en los probadores y eligen rápido cierta talla que será adecuada para su cuerpo. Sin embargo, tras llegar a casa y colocarse el jean, descubre que la ropa queda muy ajustado.

Cómo agrandar tu jean favorito

Ante esta incómoda situación, lo ideal es regresar al local para hacer el cambio; pero, la ‘tiktoker’ Abby (@its_abby_abigail) compartió el sencillo truco casero para conseguir que la prenda aumente su tamaño sin dañar la tela.

¿En qué consiste? Primero agarra el jean a modificar y échale agua tibia. En el video viral de TikTok, Abby decidió meterse en la ducha y empapó su mezclilla talla número 8. Segundos después, realizó algunas sentadillas para que se ensanche, informó New York Post.

Luego, quítate el jean mojado y tiéndelo al aire libre. “Apenas podía abotonar estos. Después de esto, me senté en ellos todo el día en el trabajo. Compré 5 pares de los mismos jeans que eran demasiado pequeños, así que probé esto. El mejor truco de todos”, señaló la ‘influencer’ en los comentarios.

Asimismo, de acuerdo al sitio whowhatwear.com, otro truco que también puede funcionar es ponerse los jeans que te queden demasiado ajustados, llenar una bañera con agua tibia y sentarse dentro de ella. “El agua tibia (¡no caliente!) ayudará a aflojar y estirar un poco el hilo. Obviamente, debes hacer esto con anticipación y dejar que los jeans se sequen cuando termines”, recomienda la mencionada página web.

Cómo lavar el jean a mano

“Utiliza una pequeña cantidad de detergente líquido o en polvo y mézclalo bien con agua. Añade los pantalones vaqueros en el agua y muévelos con la mano durante 1-2 minutos. Déjalos en el agua durante 15-30 minutos, para que el detergente haga su efecto”, precisaron desde excelenteconocimiento.com.

¿Cómo lavar los jeans para que no pierdan el color?

Da vuelta los jeans (lado revés) y ponlos a lavar con agua fría y una taza de vinagre blanco. Repite el ciclo con un producto para lavar la ropa. Seca los jeans de la manera correcta.

¿Por qué hay un bolsillo pequeño en los jeans?

Los antiguos vaqueros, o cowboys, solían llevar relojes de bolsillos colgados de una cadena de chaleco, allá por la década de 1800. Sin embargo, la marca Levi Strauss tuvo la idea de comercializar unos jeans con un bolsillo extra a los que ya tenían sus prendas (dos en la parte delantera y uno en la nalga derecha).

El pequeño bolsillo que se situaba en la parte superior del bolsillo izquierdo tenía una función especial: que los cowboys guardaran sus relojes en este lugar y no se rompan, según indicó la marca Levi Strauss en una nota de prensa.

¿Cómo hacer para que la tela no se destiña?

Uno de los trucos caseros más eficaces, baratos y sencillos es coger las prendas que destiñen y meterlas en un balde con agua fría y mucha sal. Déjalas a remojo durante unos treinta minutos y luego lávalas normalmente. La sal hará que los colores se fijen al tejido. Puedes hacer lo mismo con vinagre blanco.

Errores que cometemos al lavar los jeans

No los laves en seco. Solo conseguirás que las fibras del pantalón se debiliten mucho más rápido.

Meterlos en la secadora. Si es absolutamente necesario siempre con un programa suave.

Evita los detergentes con blanqueadores y los quitamanchas. Por muy sucios que estén, te cargarás el color.

No los dejes mucho tiempo en remojo, los jeans no necesitan mucho esfuerzo para quedar limpios.

Qué es un truco casero

Un truco casero consiste en realizar una actividad de limpieza, reparación u otros, utilizando productos económicos que puedes encontrar en tu hogar. Estos productos suelen ser naturales o de fácil acceso, lo que permite solucionar problemas en un santiamén.

10 cosas que posiblemente no sabías que pueden meterse a la lavadora

Mochilas

Mats o colchonetas para ejercicios

Esponjas de maquillaje

Cortinas de duchas de plástico

Piezas de Lego

Peluches

Mantel de hule

Alfombrillas del auto

Bolsas del supermercado reutilizables

Gorras

¿Qué no hacer al lavar ropa?

De acuerdo con una publicación de El Mueble, no quitar las manchas antes de lavar es una cosa que jamás debes hacer, pues será más más difícil sacarla después. Otro detalle es no cargar la lavadora en exceso, ya que pueden quedar restos blancos al no disolverse bien el detergente.

Aunque te parezca insólito, agregar un chorrito extra de suavizante no asegura que tus pantalones o camisas salgan suaves, incluso durante el proceso afecta al poder de limpieza del detergente. También usar agua a más de 30°C encoge la ropa.

Trucos caseros para encoger prendas sin estropearlas

1. Algodón o poliéster

Para encoger este material hay que meter la ropa en la lavadora al revés.

Poner el ciclo a máxima temperatura y luego repetir el proceso en la secadora.

El poliéster tarda más en encogerse que el algodón, por lo que hay que repetir el proceso varias veces.

Otro truco que explican desde Business Insider consiste en poner a hervir una olla con agua y dejar las prendas dentro durante media hora. Después, introdúcelas en la secadora a alta temperatura para conseguir que encoja aun más.

2. Nylon

Para este material no hay que aplicar calor de más porque se puede romper.

El método ideal es meter la prenda al revés en un recipiente con agua caliente junto con un poco de amoniaco, esto hará que el color se conserve.

Dejarla en remojo durante una hora.

Finalmente, métela en la secadora a temperatura media.

¿Cómo secar la ropa en 5 minutos?

A continuación, en MAG te damos algunos hacks:

Centrifuga bien la ropa.

Usa el calor de la calefacción.

Seca la ropa húmeda rápido usando una toalla.

Seca la ropa en el freezer o congelador.

