Cuando se trata del cuidado de nuestro cabello, solemos invertir tiempo y dinero en productos como champús, acondicionadores y mascarillas. Sin embargo, muchas veces olvidamos prestar atención a aquellos objetos que usamos diariamente y que son fundamentales para conseguir el peinado perfecto: las planchas y los secadores de pelo. Estos instrumentos no solo acumulan residuos de productos, sino que también pueden convertirse en un caldo de cultivo para bacterias y hongos si no se limpian adecuadamente. Hoy en Mag te explico cómo limpiar estos objetos esenciales para tu rutina capilar y mantenerlos en óptimas condiciones.

Por qué es importante limpiar tus herramientas de peinado

Los residuos de productos capilares, el polvo y la grasa natural del cabello pueden acumularse en las planchas y secadores, afectando su rendimiento y, en última instancia, dañando tu cabello. Una limpieza regular no solo prolonga la vida útil de estos aparatos, sino que también garantiza que funcionen correctamente, evitando que el cabello se queme o se maltrate. Además, mantenerlos limpios reduce el riesgo de infecciones en el cuero cabelludo y de problemas como la caspa.

Cómo limpiar tus herramientas de peinado

Limpiar y mantener correctamente tus planchas y secadores de pelo es un hábito sencillo que puede marcar una gran diferencia en la salud y apariencia de tu cabello. Recuerda que unas herramientas limpias no solo mejoran el rendimiento de los aparatos, sino que también protegen tu cabello del daño causado por residuos acumulados.

Incorpora estos sencillos pasos en tu rutina de cuidado y notarás la diferencia en el acabado de tus peinados. ¡No dejes que la acumulación de residuos arruine tu look y pon en práctica estos consejos para mantener tus herramientas como nuevas!

1. Planchas para el pelo: limpieza y mantenimiento

Las planchas para el pelo son una herramienta indispensable para quienes desean un cabello liso y brillante. No obstante, su uso constante genera una acumulación de restos de productos, suciedad y grasa en las placas, lo que no solo reduce la efectividad del aparato, sino que también puede dañar el cabello al sobrecalentarse o no deslizarse correctamente.

Pasos para limpiar tu plancha de pelo:

Desconecta y enfría: Asegúrate de que la plancha esté apagada y completamente fría antes de comenzar la limpieza. Esto evitará accidentes y protegerá las placas. Usa un paño húmedo: Humedece un paño suave con agua tibia. Evita los productos abrasivos o esponjas duras, ya que podrían rayar las placas. Limpia las placas suavemente, asegurándote de eliminar cualquier residuo visible. Alcohol isopropílico para residuos difíciles: Si notas restos persistentes de productos, empapa un algodón con alcohol isopropílico y pásalo por las placas. Este tipo de alcohol ayuda a disolver la acumulación sin dañar la superficie de la plancha. Es fundamental evitar que el líquido entre en el interior del aparato, así que utiliza la cantidad justa y siempre pásalo con cuidado. Seca completamente: Asegúrate de secar las placas y otras partes de la plancha con un paño limpio y seco antes de guardarla o volver a utilizarla. Limpieza de los bordes y bisagras: No olvides los bordes y bisagras de la plancha. Utiliza un cepillo pequeño o un hisopo de algodón para eliminar la suciedad acumulada en estas áreas menos accesibles.

Consejo extra: Para evitar una acumulación excesiva de residuos, es recomendable limpiar la plancha después de cada uso. Esto no solo prolongará su vida útil, sino que también garantizará que tu cabello se vea siempre perfecto.

2. Secador de pelo: cómo limpiarlo correctamente

El secador de pelo es otra herramienta fundamental en la rutina diaria de muchas personas, especialmente en los días fríos o cuando el tiempo apremia. Sin embargo, es fácil olvidar que también requiere mantenimiento. Los secadores acumulan polvo, cabellos y residuos de productos en su filtro y boquilla, lo que puede reducir su potencia y, en casos extremos, representar un riesgo de incendio.

Es fácil olvidar que el secador de pelo también requiere mantenimiento. (Pexels)

Pasos para limpiar tu secador de pelo:

Desconecta el secador: Antes de comenzar, asegúrate de que el secador esté apagado y desconectado de la corriente. Retira la rejilla o filtro trasero: La mayoría de los secadores tienen una rejilla o filtro en la parte trasera que se puede quitar fácilmente. Este es el principal punto de entrada del polvo y cabellos, así que es fundamental mantenerlo limpio. Cepilla el filtro: Utiliza un cepillo pequeño o un cepillo de dientes viejo para retirar el polvo y los restos de cabello que se hayan acumulado en el filtro. Es importante realizar esta limpieza regularmente para asegurar un flujo de aire óptimo. Limpia la boquilla: Humedece un paño con agua tibia y limpia la boquilla del secador. Esta parte suele acumular residuos de productos como espumas o lacas, lo que puede obstruir el paso del aire caliente. Inspecciona y limpia los accesorios: Si utilizas accesorios como difusores o boquillas concentradoras, asegúrate de limpiarlos también. Sumérgelos en agua tibia con un poco de jabón suave, enjuágalos y sécalos completamente antes de volver a usarlos. Revisa el cable: No olvides revisar el cable del secador. Aunque no forma parte directa del proceso de secado, es vital verificar que no esté dañado para evitar cortocircuitos.

Consejo extra: Limpia el filtro de tu secador al menos una vez al mes para evitar que el polvo y los cabellos obstruyan el flujo de aire.