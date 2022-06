¿A quién no le ha pasado alguna vez que al cocinar arroz para dos, acaba haciendo una olla con ración para cuatro o seis personas? Para algunas personas no tan diestras en los avatares de la cocina no es tan sencillo calcular la ración de arroz por persona exacta a la hora de cocinarlo.

Lo más recomendable es no seguir aquella máxima de “mejor que sobre a que falte” e intentar cuadrar cantidades para satisfacer a nuestros comensales. Y más si es tan sencillo como seguir el truco casero que desde Mag te revelamos a continuación para calcular la ración exacta de arroz por persona.

Trucos para calcular la ración de arroz por persona

Si en el plato principal el protagonista será el arroz, debemos calcular que con 100 gramos por persona será suficiente, mientras que si solo es un acompañamiento, podemos reducirlo a la mitad, es decir, a 50 gramos por comensal. Estas son las medidas que siempre se deben tener en cuenta.

Arroz blanco. (Foto: Pexels)

Una vez tengamos claras las medidas ideales por persona, podemos hacer dos cosas: recurrir a un recipiente con medidor o a una taza convencional. Esta última, suele tener usualmente una capacidad de 200-250 ml, es decir, si la llenamos de arroz hasta la mitad, tendremos una ración.

Si no tenemos taza a mano podemos medir la cantidad por puñados. Dos puñados equivalen a una ración, aunque puede variar, ya que dependerá de lo grandes o pequeñas que sean las manos.

