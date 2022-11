5 cosas que usas mucho en casa y no renuevas como deberías

¿Te has puesto a pensar en aquellas cosas de la casa que usas mucho y, sin embargo, no las renuevas como deberías? Si lo piensas, tiene toda la lógica. Hay objetos que usamos con mucha frecuencia y que es normal que se deterioren y ensucien, acumulando ácaros, bacterias y microorganismos de esos que no vemos pero que están ahí. Hoy en Mag te contamos cuáles son esas cosas que usas mucho y no renuevas como deberías. ¡Toma nota de estos trucos caseros!

Cosas que usas mucho y no renuevas como deberías

Las toallas, cada dos años como máximo. Usa poco suavizante para preservar su rizo y capacidad de absorción y deja secar al aire aunque no en contacto directo con el sol. Aún así, se aconseja cambiar las toallas cada uno o dos años, en función del uso que le demos. Las alhomadas y sus fundas no son para siempre. Recomiendan cambiarlas cada dos años, pero las fundas que protegen el relleno también conviene sustituirlas cada año. Y eso va tanto para la funda de la almohada que pertenece al juego de sábanas como la funda protectora. Artículos de limpieza: estropajos, trapos, franelas... Puede que cambies algunos con frecuencia, pero y el resto. No basta con lavar estos artículos de limpieza. Son una de esas cosas que hay que cambiar cada año. Ten en cuenta que son un nido de microorganismos. Mira en la alacena de la cocina: ¿Tienes harina? La harina tiene un tiempo de conservación. Depende del tipo de harina puede aguantar más o menos, entre 6 y 12 meses en buen estado. Así que si eres de las que tiene un bote o paquete en la despensa olvidado, toca renovarlo. Cambio de ropa interior. Nos olvidamos de que es ropa que empleamos todos los días del año y que reciben muchos lavados. Con el tiempo, los tejidos se deterioran y su capacidad de sujeción también. Así que cambia las prendas íntimas cada año (máximo dos).

