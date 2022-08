Los espejos de casa son objetos que se utilizan desde hace varios años para que las personas puedan arreglarse y verse bien. Sin embargo, en algunas ocasiones ocurren accidentes y los cristales terminan siéndose añicos. ¿Cuál es la manera correcta de desecharlos? Entérate en la siguiente nota.

En la mayoría de casas se pueden encontrar espejos de distintos tamaños para que las personas se arreglen y logren verse mejor. No solo hay que lavarlos para que se mantengan limpios, sino cuidar a que se caigan en algún mal movimiento.

Un espejo roto no solo podría tornarse peligroso para las personas al momento de recoger los cristales, sino que hay toda una superstición sobre el tema. Toma las siguientes recomendaciones de Wiki How para que no pases sobresaltos.

¿Cómo desechar un espejo roto?

Con un papel periódico, envuelve los cristales rotos para evitar que puedas producirte un corte. Puedes ponerte unos guantes de cuerpo al momento de realizar esta acción.

Envuelve los fragmentos de vidrio hasta en cuatro capas de papel periódico

Acto seguido, utiliza una cinta americana o cinta de tela y envuelve los pedazos de vidrio

Tíralos a la basura con cuidado

De no contar con papel periódico, puedes emplear una manta vieja o pedazos de cartón para envolver las esquirlas. También puedes apoyarte de una escoba y un recogedor.

¿Cómo desechar un vidrio roto si eres supersticioso?

De acuerdo con un dicho muy antiguo, si rompes un espejo tendrás siete años de mala suerte. Si eres supersticioso y pretendes esquivar el supuesto maleficio los cristales para alguna manualidad o incluso puedes convertirlo en polvo para después deshacerte de él, según recomienda unCOMO.

También puedes envolver cuidadosamente el espejo en láminas gruesas de papel periódico antes de tirarlo.

