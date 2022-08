Las fundas o cubiertas de colchones cumplen una función muy importante, pues permiten alargar el uso de esta pieza. Lo que muchos descuidan es lavarlo cada cierto tiempo para evitar malos olores. En la siguiente nota te damos más detalles al respecto.

Hace unos días, Mag te daba a conocer la importancia de lavar las las sábanas de tu cama, ya que muchos usuarios desconocían cada cuánto tiempo debían hacerlo. En esta ocasión, te recordamos que las fundas de tus colchones también requieren de cuidados para evitar, sobre todo, malos olores.

A diferencia de las sábanas, las fundas no están en contacto directo con la piel. Sin embargo, eso no implica que con el tiempo se ensucien o acumulen malos olores. Por ese motivo, ese necesario llevarla a la lavadora, aunque no con tanta frecuencia.

¿Cada cuánto tiempo debemos lavar las fundas de los colchones?

Las fundas o cubiertas de los colchones deben lavarse cada dos meses como mínimo, de acuerdo con el sitio Flota. Si, por el contrario, uno deja por más tiempo las cubiertas sobre el colchón es probable que se acumule de malos olores.

Al momento de lavar las fundas, debes observar la etiqueta para saber a qué temperatura se debe lavar. Si tus cubiertas no tienen esas precisiones, lávala con agua tibia y utiliza temperatura baja para que se seque.

¿Cómo limpiar tu colchón?

Puedes aprovechar que estás lavando tu funda para hacer una limpieza en tu colchón. Te dejamos algunos pasos para que lo tomes en cuenta.

Sobre la superficie del colchón esparce una capa de bicarbonato

Retira el polvo, los ácaros y los restos de bicarbonato

Disuelve jabón en un recipiente con agua. Luego, con ayuda de un cepillo, frota las manchas que hay en tu colchón

Con alcohol, agua y unas gotas de aceite esencial, desinfecta y elimina los ácaros

Ventila la habitación y deja que seque el colchón

