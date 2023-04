A menos que se disponga de una cocina grande, que no suele ser el caso, los problemas de espacio esta habitación del hogar son frecuentes. Como consecuencia, surgen muchos problemas a la hora de guardar todos los utensilios que utilizamos para preparar nuestras mejores recetas.

Disponer de pocos cajones y armarios es algo habitual. Aprovecharlos al máximo se convierte, por tanto, en una de nuestras principales preocupaciones. Puede resultar difícil almacenar las cosas de la mejor manera posible, sobre todo en los cajones de la cocina, donde a menudo guardamos objetos que no tienen nada que hacer allí.

Cosas que no debes guardar en los cajones de la cocina

Guardar paquetes de comida abiertos es uno de los errores más típicos. ¿Por qué? Porque los cajones de la cocina están diseñados para guardar los utensilios culinarios que utilizamos. Además, si los paquetes están abiertos, corremos el riesgo de favorecer la proliferación de plagas o la aparición de hormigas y cucarachas. Colocarlos en estanterías o en una despensa es lo más adecuado.

Un exprimidor, una tostadora o una sandwichera son ejemplos de pequeños electrodomésticos que suelen guardarse en cajones. Dado que ocupan espacio que podría utilizarse para otros artículos que deberían estar más a mano, deberían tener otro lugar. Además, si apenas se usan, es hora de venderlos, regalarlos o donarlos.

Las tablas de cortar y los platos para servir entran en la misma categoría. Los cajones no son el mejor lugar para guardarlos debido a su gran tamaño. Es preferible buscar otro lugar donde no estorben, como la zona de encima del frigorífico. Si están demasiado usados o no se usan lo suficiente, puede ser preferible tirarlos.

Mantener los utensilios de cocina ordenados es fundamental, sobre todo en el caso de los que más se utilizan. De lo contrario, apilarlos unos encima de otros sólo servirá para dificultar el funcionamiento del cajón al atascarse e impedir que se abra correctamente o aumentar el riesgo de accidente al coger un cuchillo o un tenedor. Tendrás mucho más espacio útil en los cajones de tu cocina cuando pongas en práctica todas estas consejos.