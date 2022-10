Sin duda alguna, la mampara de la ducha es uno de los objetos que más nos cuesta limpiar y no precisamente por lo complicado que es o los costosos productos que se debe emplear, sino porque no hay mucha información al respecto o creemos que no es necesario. Sin embargo, darle un adecuado mantenimiento evitaremos la aparición de sarro, moho y otros gérmenes. Aquí en MAG te traemos algunos trucos caseros.

MIRA TAMBIÉN | Cómo hacer un enjuague bucal casero con clavo de olor y esencia de menta

Antes de dar a conocer los trucos caseros, es preciso dejar en claro que estos consejos aplica para las mamparas de vidrio, policarbonato o acrílico. ¿Son ingredientes difíciles de conseguir? Para nada.

El vinagre blanco, solo por citar uno, es muy efectivo para combatir el sarro de la mampara de la ducha. Sin más preámbulo, conoce los trucos caseros para dejarlo impecable.

Cómo eliminar el sarro de la ducha

Agua y vinagre . Para este método, deberás mezclar agua y vinagre blanco (en la misma cantidad) y sumergir una esponja para que se empape. Frota la superficie con movimientos circulares y enjuágalo con agua tibia.

. Para este método, deberás mezclar agua y vinagre blanco (en la misma cantidad) y sumergir una esponja para que se empape. Frota la superficie con movimientos circulares y enjuágalo con agua tibia. Vinagre blanco y bicarbonato . Sobre este apartado, se recomienda combinar el vinagre blanco y bicarbonato de sodio. No hay mucho misterio sobre esto y, además, es muy efectivo para el material de vidrio. Pasa la mezcla sobre la superficie entre 10 y 15 minutos.

. Sobre este apartado, se recomienda combinar el vinagre blanco y bicarbonato de sodio. No hay mucho misterio sobre esto y, además, es muy efectivo para el material de vidrio. Pasa la mezcla sobre la superficie entre 10 y 15 minutos. Amoniaco . De acuerdo al portal Hogarmanía , el amoniaco líquido, si se usa con responsabilidad, puede convertirse en uno de los mejores productos para una adecuada limpieza en profundidad de la mampara de la ducha. En un pulverizador vierte 1 litro de agua tibia más 20 ml de amoniaco líquido. Eso es todo. En cuestión de minutos tendrás una fusión muy efectiva. Este truco es recomendado para mamparas de plástico.

. De acuerdo al portal , el amoniaco líquido, si se usa con responsabilidad, puede convertirse en uno de los mejores productos para una adecuada limpieza en profundidad de la mampara de la ducha. En un pulverizador vierte 1 litro de agua tibia más 20 ml de amoniaco líquido. Eso es todo. En cuestión de minutos tendrás una fusión muy efectiva. Este truco es recomendado para mamparas de plástico. Alcohol. Por último está el uso de alcohol. Úsalo en un pulverizador y te aseguramos que eliminará el sarro de la mampara y lo dejarás impecable.

Síguenos en nuestras redes sociales: