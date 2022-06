Todos los electrodomésticos son proclives a ensuciarse mucho con el uso, pudiendo llegar a contaminar los alimentos que preparamos. Por ello es importante mantenerlos limpios, sobre todo, los que entran en contacto directo con las comidas, como por ejemplo la sandwichera.

Este electrodoméstico nos ayuda a la hora de preparar el desayuno e incluso alguna cena. Al usar este aparato de forma rápida no acostumbramos a limpiarlo después de su uso, pero su mantenimiento es de vital importancia. Por ello en Mag te contamos unos trucos caseros para limpiar la sandwichera.

Cómo limpiar una sandwichera

Que no limpiemos la sandwichera dsepués de usarla no quiere decir que no debamos mantenerla limpia para obtener unos sándwiches de campeonato. Sin embargo, si ya está muy sucia y tienes que eliminar los restos incrustados o quemados, te mostramos unos trucos caseros para hacerlo.

Para limpiar correctamente la sandwichera necesitarás los siguientes utensilios:

Jabón líquido o lavavajillas

Papel toalla o de cocina

Trapo limpio que no deje pelusas

Esponja o la parte suave de un estropajo

Espátula de silicona o madera. Evita los objetos metálicos o punzantes

La manera adecuada de limpiar las planchas de una sandwichera es mientras sigue caliente. (Foto: Pexels)

La forma más adecuada de limpiar las planchas de una sandwichera es mientras continúa caliente, así se quitarán más fácilmente los restos de grasa y alimentos pegados. Pero como hay que enchufarla a la electricidad, antes de limpiarla debes apagarla y desenchufarla para aprovechar el calor que queda después de usarla y proceder a su limpieza. Luego, sigue este paso a paso de la limpieza:

Primero, debemos retirar todos los restos de la sandwichera con papel toalla o de cocina. Luego de retirar todos los restos, vierte unas gotas de jabón y frota con la esponja húmeda con suavidad las placas de la sandwichera para eliminar los restos de grasa. Después, pasa el trapo húmedo por las planchas de la sandwichera para limpiar los restos de jabón. Una vez que estén limpias, continúa la limpieza por las ranuras del electrodoméstico. Ten mucho cuidado por donde haya cables y en la zona del mango. Finalmente, déjala abierta para que se seque muy bien antes de guardarla.

Muchas sandwicheras tienen las planchas extraíbles, así que si tienes una de estas, solo tienes que sacarlas y limpiarlas con agua como cualquier otro utensilio de cocina. Eso sí, hazlo con cuidado para no rayarlas, así que usa igualmente una esponja suave y unas gotas de lavavajillas siguiendo los pasos.

Jamás pongas la sandwichera bajo el agua, ya que acabarás estropeándola. Tampoco uses objetos afilados ni metálicos o rayarás la superficie, echando a perder la capa antiadherente de la sandiwchera.

