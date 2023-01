Las almohadillas en las patas de nuestros perros son una parte fundamental que se deben cuidar. Y, sobre todo, en los meses de verano. Debemos saber que esta zona tiene las glándulas sudoríparas de los canes, lo que les permite sudar y expulsar el calor. Por ello, hay que cuidar esta parte para evitar heridas y quemaduras. Hoy en Mag te damos trucos caseros para lograrlo.

Con las altas temperaturas del verano, la acera y el asfalto son una amenaza para nuestras mascotas. Si los tocamos con nuestras manos, nos daremos cuenta de que, durante los meses del calor, este está quemando. Pues lo mismo que lo notamos nosotros con las manos, lo notan nuestros perros.

Esta práctica de sacar a pasear a los perros por la acera y el asfalto en verano, lejos de ser beneficiosa para ellos, puede resultar un peligro para su salud. Este es el primer cuidado, y el más importante, que debemos procurar a nuestros canes. Entonces, ¿cómo lo hacemos para sacar a pasearlos?

Cómo cuidar las almohadillas de los perros

El calor del verano recalienta las aceras y el asfalto de la ciudad, lo que puede provocar quemaduras, grietas y llagas en las patas de tu mascota. A continuación 5 trucos que protegerán sus almohadillas:

1. Date unos segundos y decide

Lo primero que debes hacer es tocar la acera o el asfalto con las manos durante 5 segundos. Si ves que quema, evitar sacar a tu perro en ese momento. Lo mejor es elegir otra hora para el paseo diario.

2. Elige bien la hora del paseo

Saca a pasear a tu perro durante las horas en las que el sol no tenga presencia o las temperaturas sean las más elevadas del día. Puedes aprovechar las primeras horas de la mañana o bien al atardecer o en durante la noche. En estos momentos, la temperatura de la acera o el asfalto es más baja, lo que no supone un problema para tu mascota. Pero, además, no lo harás sufrir por deshidratación o calor.

3. Mejor los jardines o la playa

Muchos de los problemas que tu perro puede tener en las almohadillas están relacionados con el suelo. Por ello, una buena alternativa es sacar a tu perro por zonas con áreas verdes como los jardines o por la playa. No solo el terreno es más blando, sino que absorbe mucho menos calor.

4. Zapatos para perros

Pese a que no es la mejor solución, pues dan calor o puede no gustarle a los canes, los zapatos para perros pueden ayudarte a cuidar a tu perro si no tienes más remedio que sacarlo a horas poco beneficiosas para su salud. Ten en cuenta que antes de hacer andar a tu perro con ellos, debes asegurarte de que le van bien y que no hay nada que le pueda causar irritación u otros problemas.

5. Cremas protectoras para perros

Hay una gran cantidad de cremas protectoras para los perros que les podemos aplicar en las almohadillas. No puedes usar una crema que uses para ti. Ten en cuenta que el pH que nosotros necesitamos es diferente del pH que necesita nuestra mascota. Por ello, lo mejor es que vayamos a una tienda especializada o visitemos a un veterinario para que nos recomienden una en específico.

