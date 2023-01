Seguro te ha pasado que al momento de cocinar tienes alimentos que quieres freír, y por las prisas dejas la sartén al fuego, esperando que caliente rápidamente. Pero luego te percatas que no estaba lo suficientemente caliente para empezar la preparación. Hoy en Mag te ofrecemos unos trucos caseros para saber que la sartén está lo suficientemente caliente como para freír.

Por más que uno quiera acelerar el proceso tenemos que esperar a que la sartén alcance la temperatura ideal para poder freír correctamente los alimentos. A continuación te decimos un truco para que no tengas que sufrir más con los empanizados que terminan absorbiendo mucho aceite, o con los asados que no tienen una cocción perfecta porque el sartén no estaba en su punto.

Podemos tener cierta preferencia por aquellas sarténes que tienen propiedades antiadherentes, pues esto da una garantía de que la comida no se pegará a la base, pero aún con esto, con el paso del tiempo y el uso frecuente, el desgaste es inevitable, para ello es ideal aplicar algunas técnicas, con este sencillo truco podrás asegurarte que el sartén está listo y tu receta no sufrirá las consecuencias.

Cómo saber que la sartén está lo suficientemente caliente para freír

Alimentos asados. Si no pretendes cocinar con aceite y quieres asar algún tipo de carne, la forma más efectiva de asegurarte que el sartén está en su temperatura ideal es de la siguiente manera:

Aunque parezca obvio, debes precalentar el sartén a fuego medio, de esta forma te asegurarás de que toda la base del sartén tendrá la misma temperatura y que el calor no solo se concentre en el centro. Lo que se busca es que los alimentos se cocinen de manera uniforme.

El truco casero está en añadir un chorrito de agua fría en el centro del sartén, si el agua se dispersa y se evapora de inmediato indica que el sartén está listo con la temperatura idónea.

Alimentos fritos. En el caso de que vayas a freír alimentos, la situación es contraria:

primero se añade el aceite en el sartén para después ponerlo al fuego. Para asegurarte que está caliente, bastará con colocar en el sartén un palillo de madera y si este genera burbujas quiere decir que el aceite está listo.

