Poner una sartén caliente en agua fría provoca un choque térmico que, lo más probable, es que la estropee. Incluso las sartenes más caras. Este error se suele cometer para evitar humos, accidentes porque la sartén está caliente, pero los resultados son negativos para las sartenes.

El clásico sonido chisporroteante contra el metal y la humareda que sabemos que alguna vez has visto en la cocina, es un indicio suficiente de que algo malo está ocurriendo. Colocar un utensilios de éstos caliente en agua fría provoca un efecto irreparable y devastador para cualquier sartén antiadherente.

Por eso hoy en Mag te decimos por qué no debes echar agua fría en la sartén cuando está caliente y cómo enfriarla de la manera correcta. Toma nota de este truco casero que te servirá en la cocina.

¿Qué es un choque térmico?

El choque térmico que se produce cuando la sartén caliente entra en contacto con el agua fría puede provocar una serie de problemas. Uno es que la sartén se deforme. Una sartén cuya forma no sea del todo regular acabará por no cocinar bien los alimentos, ya que no se calentará de modo homogéneo.

Cuando se introduce un cambio brusco de temperatura, los metales se enfrían demasiado rápido y la sartén empieza a tirar de sí misma. Cuanto mayor sea la diferencia de temperatura, mayor será el choque, pero incluso una pequeña cantidad de agua fría en el fregadero puede estropear la sartén.

El choque térmico puede dañar tu sartén. (Foto: Pexels)

El fondo de una sartén deforme es un defecto serio porque al usarla en superficies planas, como las vitrocerámicas, se hará imposible el reparto igual del calor, por ende, no cocinará como debe.

También es posible que, por el choque térmico, las sartenes se agrieten y se desprenda el revestimiento antiadherente, dejando restos en la comida, o incluso que el esmalte se acabe descascarando.

Cómo enfriar una sartén caliente de forma correcta

La mejor manera de evitar dañar una sartén es permitir que se enfríe poco a poco antes de lavarla. Puedes dejarlas sobre los fuegos apagados, o sobre un salvamanteles o cualquier otra superficie que soporte el calor, sea segura y no moleste.

Hay que tener un cuidado especial cuando se trata de sartenes antiadherentes finas o utensilios de cocina hechos con vidrio o gres, ya que son los más susceptibles al choque térmico.

Las sartenes más gruesas y bien construidas son más resistentes, pero eso no significa que debas poner tus sartenes de acero inoxidable o de hierro fundido en el fregadero. Con estas también debes esperar a que se enfríen antes de usar agua tibia con ellas.

