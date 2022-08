Para muchos de nosotros rellenar de agua nuestra botella de plástico se ha vuelto una costumbre. Esto con la idea de que así contribuimos con reducir los residuos en la casa. Después de todo, es un plástico menos que lanzamos a la basura y contribuimos con el medio ambiente.

El agua es más que necesaria para nuestro cuerpo, por lo que tomándola estamos cuidando de nuestra salud. Pero hay una mala noticia: es muy posible que debas dejar de rellenarla pronto, ya que podría tener unas consecuencias muy graves para nuestro organismo y resultar bastante repugnante.

Por qué no rellenar de agua una botella de plástico

Según El Confidencial, beber agua de una botella de plástico reciclada podría ser igual de desagradable que lamer la taza del inodoro. Según el artículo, Treadmillreviews.net evaluó los recipientes de un atleta que los había reutilizado por siete días y los resultados fueron espantososo. Una de las botellas tenía más de 900.000 mil unidades de bacterias. Un promedio mucho más elevado que la tapa del water.

La investigación reveló que el 60% de los gérmenes encontrados eran capaces de enfermar a cualquier persona. Por lo que, si eres de los que llenas una y otra vez la botella en la oficina o en la casa y con bastante frecuencia estás resfriado o te pones mal, quizá hayas encontrado el culpable.

También hay que señalar que los resultados de este estudio no son irrefutables. No está claro si las botellas estuvieron en contacto con el suelo. Además, la investigación no compara los microorganismos de esas botella sin lavar con los de una que sí ha sido lavada regularmente.

Botella de plástico. (Foto: Pexels)

Más razones para no reusar una botella de plástico

Uno de los mitos más extendidos es el de que las botellas de plástico pueden liberar en el agua componentes tóxicos para la salud. No es cierto, no hay problemas generales de seguridad en este sentido. Está demostrado científicamente que los recipientes de este material a base de policarbonato que contienen el aditivo BPA o Bisfenos A sí que lo pueden liberar sobre el contenido.

De hecho un estudio del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos encontró que más del 90% de los estadounidenses tenían restos de esa sustancia en la orina. Estos componentes se encuentran el multitud de utensilios que tocamos y usamos a diario, pero en unas cantidades tan mínimas que muchas autoridades reguladoras de la salud no la consideran un peligro.

Ya sabes, si quieres seguir reutilizando y contribuir a la reducción de residuos en el hogar, como debería ser, sigue estas recomendaciones para reducir riesgos innecesarios: mira bien antes de beber agua si tiene alguna grieta o rotura y lávala (con un jabón suave) después de cada uso.

Síguenos en nuestras redes sociales: