No te preocupes si alguna vez has horneado un bizcocho en casa y te ha salido crudo por dentro; es un problema bastante común. Pero eso no significa que debas tirarlo a la basura, ya que puedes haber cometido varios errores que hayan provocado que no se hornee correctamente. Hoy en Mag te digo algunos trucos caseros para arreglarlo y que no vuelva a suceder.

La culpa suele ser del horno o de la temperatura, pero también puede deberse a errores anteriores. A continuación te explicamos cómo arreglar un bizcocho crudo para que no vuelva a ocurrir.

Qué hacer si el bizcocho está crudo por dentro

Cuando un bizcocho se queda crudo, puede ser frustrante, pero hay algunas acciones que puedes tomar para intentar solucionarlo. Aquí te dejo algunas sugerencias:

Volver a hornear: Si el bizcocho aún está crudo en el centro pero ya está tomando color en los bordes, puedes volver a ponerlo en el horno. Cubre la superficie con papel de aluminio para evitar que se queme por fuera y hornea a una temperatura baja (alrededor de 150°C) durante unos minutos más. Ve revisando periódicamente hasta que al insertar un palillo en el centro, este salga limpio. Reducir la temperatura: Si el exterior del bizcocho se está cocinando demasiado rápido mientras el centro permanece crudo, reduce la temperatura del horno para permitir que se cocine de manera más uniforme. Asegúrate de que el horno esté bien precalentado antes de volver a poner el bizcocho. Cubrir con papel de aluminio: Si el bizcocho está adquiriendo demasiado color en la parte superior pero todavía no está bien cocido por dentro, cubre la parte superior con papel de aluminio para evitar que se dore más. Esto permitirá que el centro termine de cocinarse sin quemar la parte externa. Asegúrate de que el molde sea adecuado: Si utilizaste un molde más grande de lo necesario, el bizcocho puede haberse cocido demasiado rápido en el exterior y quedar crudo en el centro. Utiliza un molde del tamaño adecuado para que el calor se distribuya uniformemente. No abras el horno demasiado pronto: Es importante no abrir el horno durante los primeros 2/3 del tiempo de cocción, ya que podría afectar el proceso de cocción del bizcocho. Hacerlo podría hacer que el bizcocho se hunda o quede crudo en el centro. Prueba con el método del palillo: Inserta un palillo en el centro del bizcocho para comprobar si está cocido. Si sale limpio, sin migas húmedas adheridas, el bizcocho está listo.

Si bien estas sugerencias pueden ayudar, ten en cuenta que cada horno es diferente, y la cocción puede variar dependiendo de la receta y el tipo de bizcocho. En futuras ocasiones, ajusta el tiempo y la temperatura de cocción según las características de tu horno y la receta que estés utilizando.

