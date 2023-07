No tiene sentido alguno abrir una botella de un buen vino si no se sirve o bebe adecuadamente. Es posible estropearlo si no se almacena, abre y sirve correctamente. Sin embargo, existe una duda bastante habitual respecto a qué hacer si se rompe el corcho de una botella de vino. Hoy en Mag te decimos qué hacer y algunos trucos caseros para afrontar este tipo de incoveniente.

Si se rompe el corcho de una botella de vino, puede ser una situación complicada, pero hay varias maneras de resolverla. Aquí te indico los pasos que puedes seguir:

Mantén la calma: Lo más importante es no entrar en pánico. Romperse el corcho es un incidente común y se puede resolver sin arruinar el vino. No intentes sacar el corcho roto: Es tentador querer sacar los trozos de corcho de la botella, pero esto podría hacer que caigan fragmentos más pequeños dentro del vino, arruinando su sabor y textura. Filtra el vino: La mejor opción es utilizar un colador o un filtro de café limpio y verter el vino a través de él en una jarra o decantador. Esto ayudará a retener cualquier trozo de corcho que haya caído dentro de la botella. Usa un sacacorchos: Si tienes un sacacorchos más robusto o de tipo “dos tiempos”, podrías intentar insertarlo con cuidado en el corcho roto y girar para intentar extraer el resto del corcho. Sin embargo, esto puede ser un proceso delicado y deberías hacerlo con cuidado para evitar empeorar la situación. Usa una bomba de vacío o tapón de vacío: Si has conseguido extraer el corcho roto y el vino está expuesto al aire, puedes usar una bomba de vacío o un tapón de vacío para sellar la botella y evitar la oxidación. Traspasa el vino a otra botella: Si tienes otra botella de vino vacía y limpia a mano, puedes transferir el vino a esa botella. Utiliza un embudo y hazlo con cuidado para evitar derrames o introducir más corcho en el vino. Consume el vino pronto: Una vez que hayas filtrado el vino y lo hayas resguardado adecuadamente, es recomendable consumirlo pronto, ya que el contacto prolongado con el aire puede afectar su sabor y calidad.

Recuerda que el corcho roto es un accidente común y no es motivo para desperdiciar una botella de vino. Con paciencia y cuidado, puedes resolver la situación y disfrutar de tu vino sin problemas.

¿Este truco casero te pareció interesante y aprendiste un poco más sobre la limpieza y el cuidado de tu hogar sin invertir mucho dinero? Como este ‘hack’, hay otro tipo de utilitarios que serán de tu agrado. Te invitamos a conocerlos y ponerlos en práctica. Para ello, solo tienes que entrar en el siguiente enlace para más trucos caseros en Mag, y listo. ¿Te animas?

VIDEO RECOMENDADO

Muchas personas llevan un termo de café, té u otras bebidas calientes durante su día a día. Sin embargo, con el tiempo, algunas de estas sustancias hacen que los recipientes que conservan el calor se manchen. Por este motivo, en este video te enseñamos unos trucos caseros para limpiar los termos.