El horno microondas es un electrodoméstico que nos saca de apuros en más de una ocasión. Sin embargo, antes de usarlo es indispensable conocer qué recipientes son aptos y cuáles no para evitar estropear nuestras pertenencias y, del mismo modo, nuestra salud no se vea perjudicada. Conoce la lista a tener en cuenta para no cometer ningún error.

Desde que se empezó a utilizar el horno microondas en todo el mundo se han tejido diversos mitos relacionados a la salud. Muchas personas temían que sus radiaciones pueden provocar cáncer o que los nutrientes de la comida que calentamos se pierden. Sin embargo, diversos expertos como Miguel Assal, técnico español de emergencias sanitarias, han remarcado que este electrodoméstico no provoca daño alguno.

En lo que sí debemos tener cuidado es al momento de colocar los recipientes que contienen la comida. ¿Utilizas envases de plástico o de metal? Puede que estés cometiendo un gran error.

Recipientes que no son aptos para el horno microondas

Envases de plástico. Muchos de los envases de plástico que tenemos en el hogar que no son homologados, por lo que se recomienda no colocarlos en el microondas.

Muchos de los envases de plástico que tenemos en el hogar que no son homologados, por lo que se recomienda no colocarlos en el microondas. Recipientes de metales. El metal es conductor de la electricidad y se pueden generar chispas en el microondas.

El metal es conductor de la electricidad y se pueden generar chispas en el microondas. Cubiertos. En ocasiones algunas personas cometen el error de colocar platos, tazas o tazones con cubiertos de metal (cucharas o tenedores en el microondas). Este descuido puede llegar a ser peligroso, debido a que puede originarse chispas y ¡adiós electrodoméstico!

En ocasiones algunas personas cometen el error de colocar platos, tazas o tazones con cubiertos de metal (cucharas o tenedores en el microondas). Este descuido puede llegar a ser peligroso, debido a que puede originarse chispas y ¡adiós electrodoméstico! Papel de aluminio. Otro material que no debes incluir en el microondas es el papel aluminio, debido a que se puede originar una peligrosa reacción entre el metal y los campos de ondas del electrodoméstico.

Otro material que no debes incluir en el microondas es el papel aluminio, debido a que se puede originar una peligrosa reacción entre el metal y los campos de ondas del electrodoméstico. Otros materiales. La espuma de poliestireno o el cartón son otros elementos que no se recomiendan colocar en el microondas, debido a que pueden contaminar los alimentos.

Recipientes que son aptos para el horno microondas

Envases de cerámica o de vidrio. Son los materiales que se recomiendan colocar en el microondas, siempre y cuando sean de buena calidad. Si quieres asegurarte de que no haya ningún peligro, fíjate en el reverso figure la etiqueta de “Microondas”.

