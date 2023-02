Las picaduras de mosquito son comunes en verano: son inofensivas, pero provocan picazón y molestias. Esto pasa porque los insectos dejan una pequeña cantidad de saliva en nuestro organismo al picarnos, y nuestro sistema inmunitario responde causando una inflamación. Hoy en Mag te enseñamos unos sencillos trucos caseros para aliviar las picaduras de mosquitos.

La picadura, que puede no aparecer hasta minutos después, crea un bulto en nuestra piel que suele estar hinchado y picar. Pero no te preocupes: si no quieres ir hasta la farmacia y gastar dinero en antihistamínicos, hay remedios caseros bastante efectivos para aliviar esta fastidiosa comezón.

Si no presentas síntomas de reacción alérgica, seguro que encontrarás el alivio a las picaduras de mosquito o zancudo con alguno de los siguientes remedios caseros que te enseñamos a continuación.

Descubre los mejores trucos caseros para aliviar las picaduras de los mosquitos. (Foto: Pexels)

Remedios para aliviar las picaduras de mosquito

Hielo. Para las picaduras de mosquitos, abejas y avispas, la temperatura fría del hielo reduce la inflamación y adormece la piel. Un tip: no pongas el hielo directamente sobre la piel, es mejor envolver una bolsa de hielo triturado con un paño de cocina antes de colocarlo sobre la picadura.

Miel. Esta sustancia se ha utilizado durante cientos de años como tratamiento para muchas dolencias. Sin duda, tiene muchas propiedades antibacterianas y antiinflamatorias. Por eso mismo, aplicar una pequeña gotita de miel sobre una picadura de mosquito te ayudará a reducir la inflamación.

Aloe vera. Se ha demostrado que reduce la picazón de las picaduras de mosquito y ayuda a que el dolor desaparezca más rápido. Solo debes aplicar el gel encima de la zona irritada. Y listo. El aloe vera también es bueno con las picaduras de otros insectos, como pulgas, abejas, avispas y medusas.

Ajo. Es un remedio conocido por disminuir la presión arterial. Sin embargo, también es eficaz contra la inflamación de las picaduras de mosquito. No apliques el ajo directamente sobre la hinchazón: es mejor picar un ajo fresco y mezclarlo con vaselina o crema corporal para crear un ungüento natural.

Bicarbonato de sodio. Los expertos sugieren hacer una pasta de bicarbonato y agua. Luego, aplícala sobre la picadura del insecto y déjala reposar por 10 minutos antes de enjuagar. Si ves que te está produciendo una irritación en la piel, no continues con el tiempo de aplicación y enjuaga de inmediato.

