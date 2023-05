El microondas es uno de los electrodomésticos que no pueden faltar en la cocina, ya que nos facilita diversas tareas, sobre todo, si el tiempo nos juega en contra para ir a nuestro centro de labores o no tienes ganas de cocinarte algo y comes algo del día anterior.

Sin embargo, muchas veces cometemos errores que, en lugar de alargar la vida útil del electrodoméstico, lo malogramos en corto tiempo. Uno de estos es la limpieza del plato de vidrio como las paredes del interior.

Asimismo, no saber qué recipiente estamos metiendo por un tema de rapidez o porque pensamos que nada malo podría pasar, pero esto es un pensamiento erróneo.

Muchos de los envases o recipientes que tenemos en casa podría causar un accidente. ¿Quieres saber cuáles son? En las siguientes líneas te brindamos más detalles al respecto.

Recipientes que no se recomiendan meter al microondas

¿Tienes un papel y bolígrafo a la mano? Los necesitarás para apuntar todos los recipientes que nunca debes meter al microondas.

Copas, vasos, tazas de vidrio o cristal

Si vas a meter vidrio en el microondas no los dejes mucho tiempo, puesto que es un material muy delicado y si se calienta demasiado podría llegar a estallar. Entonces, te preguntarás cómo hacer si quieres preparar un pastel o postre.

Se recomienda usar los recipientes de vidrio que indican que son aptos para dicho electrodoméstico, puesto que están fabricados específicamente para ello. Si no es el caso, te aconsejamos no experimentar.

Recipientes y elementos metálicos

Los recipientes metálicos tampoco se recomiendan meterlo. Asimismo, evita los moldes, boles metálicos y de acero inoxidable. ¿Si tiene un diseño con pinturas metalizadas o es papel de aluminio? También descártalo.

Envases de plástico

Salvo que el fabricante indique que no existe ningún riesgo, no se aconseja meter objetos de plástico o de silicona. Los envases que no son aptos para este tipo de electrodoméstico liberan sustancias tóxicas que son perjudiciales para la salud.

Nota: Tampoco se recomienda moldes de aluminio, recipientes herméticamente cerrados y alimentos con cáscara o piel dura.